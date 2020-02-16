Предварительная касса уикенда: «Лёд 2» уверенно побеждает в свой первый уикенд

Потрясающие результаты показали две главные новинки недели, занявшие первые два места российского проката по итогу недели.

Лидером уикенда стала мелодрама ЛЕД 2 (SPPR), которая, по предварительным данным, всего за три дня проката заработала около 550 млн рублей. Это третий результат среди премьерных уикендов отечественных фильмов, после Т-34 и ВИЯ. К слову, первая часть, выходившая 2 года назад, в премьерный уикенд брала 455 млн рублей за полные четыре дня проката.

Несмотря на отличный старт главного конкурента очень хорошо себя показал криминальный боевик ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). На счету нового фильма Гая Ричи примерно 260 млн рублей, что является третьим результатом в истории прокатчика. По данному показателю картина устпила только второй и третьей частям франшизы ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.

Резво начал свой прокат и семейный фантастический фильм СОНИК В КИНО (CPP). Несмотря на выпуск в превью-формате новинка получила достаточное количество сеансов, чтобы занять третью строчку недельного чарта. По нашим данным на счету проекта порядка 120 млн рублей.

Неважно стартовала драма СКАНДАЛ (СР). Учитывая слишком сильную конкуренцию, этому фильму, основанному на реальных событиях, удалось записать на свой счет приблизительно 18 млн рублей, со средней посещаемостью 9 человек на сеанс, что является худшим показателем в первой десятке таблицы лучших релизов уикенда.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

16.02.2020 Автор: Георгий Романов