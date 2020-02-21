Предварительная касса четверга: «Лед 2» снова первый

По предварительным итогам четверга на первую строчку чарта с результатом 33,5 млн рублей вновь забралась российская мелодрама ЛЕД 2 (SPPR). Такой результат позволит фильму рассчитывать на 300+ млн рублей по итогам недели.

Дальше очень близкие результаты показывали холдовер прошлой недели ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG) и новинка УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (UPI). На счету обоих релизов около 26 млн рублей. Но, если для фильма Гая Ричи данный результат даст примерно 200 млн рублей по итогу уикенда, то фэнтези с Робертом Дауни-младшим вправе рассчитывать на более высокий множитель за счет семейной направленности проекта. Скорее всего, сборы этого фильма составят 240-260 млн рублей.

Две другие ленты семейной напрвленности начали свой прокат иначе. СОНИК В КИНО (CPP) заработал 22 млн рублей. Это в два раза выше, чем неделю назад на превью-показах, поэтому можно предположить, что и итоговый результат уикенда будет примерно в два раза выше и составит 200-220 млн рублей. А вот экранизация повести Джека Лондона ЗОВ ПРЕДКОВ (FOX) смогла записать на свой счет всего около 8 млн рублей, что может вылиться в 60-70 млн рублей в конце отчетного периода.

Биографическая драма КАЛАШНИКОВ (MG) по нашим данным смогла заработать всего 5,5 млн рублей. Подобный результат как правило позволяет рассчитывать на 35-40 млн рублей, но к фильму ожидается всплеск интереса непосредственно в праздник Дня защитника отечества, так что результат вполне может оказаться несколько большим.

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21.02.2020 Автор: Георгий Романов