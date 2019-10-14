Предварительная касса уикенда: «Джокер» вновь первый

На вершине чарта уикенда вновь оказался, демонстрирующий потрясающую стойкость, кинокомикс Тодда Филлипса ДЖОКЕР (САО). По предварительным данным релиз заработал за уикенд около 400 млн руб. По итогам двух недель проката на счету фильма 1,250 млрд рублей и первое место среди всех проектов «Каро Премьер» в 2019 году.



Второе место также сохранил за собой мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI), заработав за выходные 180 млн рублей. А вот самая амбициозная новинка недели − фантастический боевик с Уиллом Смитом ГЕМЕНИ (CPP) показала разочаровывающие результаты. Фильм заработал за четыре дня проката порядка 150 млн рублей, пройдя по нижней планке ожиданий.



50 млн рублей хватило комедии Сарика Андреасяна ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (CRP), чтобы занять четвертую строчку таблицы сборов уикенда. Также в пятерку лучших пробилась мелодрама с Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе − ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (VLG). Собрав около 28 млн рублей, фильм показал второй лучший старт среди всех проектов Вуди Аллена, уступив лишь, выходившей три года назад, СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ.



Среди остальных новинок в десятку лучших также пробился мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И ШИММЕР И ШАЙН (PNR). Очередная часть анимационной франшизы заработала 6,5 млн рублей.



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14.10.2019 Автор: Георгий Романов