Предварительная касса уикенда: "Zомбилэнд" собрал ниже ожиданий

Заработав около 380 млн рублей, МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR) не только возглавила бокс-офис недели, но и преодолела престижную отметку в 1 млрд рублей. Релиз также показал лучшую посещаемость среди топ-10 уикенда.



Лучшей из новинок на этой неделе стал комедийный ужастик ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (WDSSPR). Фильм Рубена Фляшера по предварительным данным заработал за четыре дня 115 млн рублей, тем самым пройдя по нижней границе ожиданий. Тем не менее, этого хватило, чтобы занять вторую строчку топа.



В рамках ожидания пошёл триллер с Александром Петровым ТЕКСТ (СР). На счету фильм Клима Шипенко по неофициальным данным порядка 87 млн рублей. А вот другая российская новинка УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ (NKI) разочаровала. Анимационный проект смог заработать лишь около 30 млн рублей. Напомним, что первая часть франшизы после четырех дней проката имела в своём активе 96 млн рублей.



Среди оставшихся новинок в топ-10 смогли пробиться СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ (VLG) и АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ (CPF). Мексиканский мультфильм заработал около 6,8 млн рублей, а американская инди-драма порядка 6,1 млн рублей.

27.10.2019 Автор: Георгий Романов