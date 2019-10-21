Предварительная касса уикенда: «Малефисента» не оставляет шансов конкурентам

Феноменальный результат, по итогам уикенда, показала диснеевская сказка МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным лента заработала 630 млн рублей. Превзойдя все прогнозы, сиквел заработал больше своего предшевственника примерно на 180 млн рублей.



Остальные новинки недели показали куда более скромные результаты. Комедия ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (CPF) заработала 10,9 млн рублей и заняла 7 место чарта. Сразу за ней расположилась другая новинка - триллер ОНИ (EXP) с 9,3 млн рублей в своей копилке.



Перевыпуск культовой МАТРИЦЫ (MRS) показал лучшую наработку на сеанс среди всех новинок недели (за исключение её лидера) и оказался на 9 строчке бокс-офиса страны. На счету фильма, празднующего свой двадцатилетний юбилей - 8,2 млн рублей.



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21.10.2019 Автор: Георгий Романов