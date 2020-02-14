Предварительная касса четверга: «Джентльмены» стартуют с первого места

В отсутствии отечественного блокбастера ЛЕД 2 (SPPR), который начнет свой прокат с 14 февраля, лидерство в чате с результатом около 36 млн рублей, захватил новый фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). В любой другой уикенд такой старт обеспечил бы релизу порядка 250 млн рублей по итогу недели, но уже упомянутый выше фильм Жоры Крыжовникова оттянет на себя не только внимание зрителей, но и львинную долю сеансов, поэтому результат криминальной комедии должен быть несколько скромнее.

Очень резво в формате превью выступил СОНИК В КИНО (CPP). По неофициальным данным, записав на свой счет 11 млн рублей, семейная комедия про приключения синего ежа может освоить по итогу уикенда около 100 млн рублей. Правда, этому может помешать ограниченное число сеансов, которым кинотеатры могут поставить фильм в репертуарную сетку.

Последней новинкой, попавшей в десятку лучших по кассе релизов, стала основанная на реальных событиях драма СКАНДАЛ (СР). Фильм заработал приблизительно 3 млн рублей и может рассчитывать на результат в районе 22-24 млн рублей за четыре дня проката.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

14.02.2020 Автор: Георгий Романов