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Предварительная касса четверга: мощный старт сиквела «Полицейского с Рублевки»

«Джуманджи: Новый уровень» пока отстает

Первый раунд противостояния двух ранних релизов «новогодней битвы» остался за российской комедией. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (CP) заработал за четверг около 55 млн рублей. С такой кассой первого дня фильм может рассчитывать минимум на 350 млн рублей за уикенд. Правда, учитывая большую популярность бренда, можно предположить, что четверг был фанатским днем, и множитель уикенда у фильма Ильи Куликова может быть несколько ниже. Однако, первую строчку чарта, по итогам недели, он скорее всего не упустит.

Ниже ожиданий стартовала приключенческая фантастика ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR). Возможно, тому виной превью, которое сбило фанатский ажиотаж. Как бы то ни было, фильм с Дуэйном Джонсонов заработал около 30 млн рублей, что при благоприятных условиях может дать 250-270 млн за четыре дня проката. С похожих цифр, два года назад, стартовала и предудущая часть франшизы.

Среди остальных новинок выше всех поднялся боевик с Ольгой Курыленко КУРЬЕР (VLG). Релиз записал на свой счет примерно 0,5 млн рублей, и  обосновался лишь на 12 строчке чарта. Такой результат позволит релизу рассчитывать на 3,5-4 млн рублей за весь уикенд. 

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13.12.2019 Автор: Георгий Романов

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