Российское кино на AFM

Впервые российские производители кино, сериалов и анимации представили свои проекты на American Film Market под объединенным брендом Created in Moscow. Презентация российского контента собрала более 100 ведущих международных байеров. 17 производственных и прокатных компаний из Москвы при поддержке Московского экспортного центра привезли в США более 50 проектов. Кинематографисты показали международным байерам проекты на русском, французском, немецком, английском и китайском языках. Created in Moscow открыла серию презентаций ведущих мировых центров по производству киноконтента.

По словам генерального директора Московского экспортного центра Кирилла Ильичева, Москва уделяет большое внимание поддержке экспорта продукции и услуг творческих отраслей, в частности, кино- и анимационной. «В прошлом году российский экспорт аудиовизуальных и сопутствующих услуг вырос на 5,2% и составил в общей сложности $210,7 млн. Мы надеемся, что качество проектов московских компаний и грандиозный масштаб Американского кинорынка, суммарный оборот сделок которого каждый год превышает $1 млрд, смогут гарантировать успешные результаты работы всех его участников», – говорит он.

Участники проекта Created in Moscow отобраны конкурсной комиссией в составе экспертов МЭЦ, Московской торгово-промышленной палаты, Департамента культуры Москвы, а также руководителей отраслевых ассоциаций и фондов. Компании представят новые проекты и проведут переговоры с иностранными партнерами по копродукции и дистрибуции. «Российские кинокомпании привезли в США коммерческое кино, которое в последние годы завоевывает массовую аудиторию и показывает растущие кассовые сборы за рубежом. Ежегодные темпы роста продаж российского контента за рубеж в последние 3 года превышают 20%», – рассказывает Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент», оператора коллективного стенда на AFM.

Компания «Централ Партнершип» открыла на AFM продажи двух масштабных проектов: драмы ЧЕРНОБЫЛЬ. БЕЗДНА Данилы Козловского, производства компаний «Нон-Стоп Продакшн» и DK Entertainment, о последствиях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и экшна ОГОНЬ, снятого Студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия 1», о пожарных и спасателях, для которых подвиги стали привычными буднями. Компания проведет премьерный показ фантастического экшн-триллера АВАНПОСТ. «Международным байерам впервые будет показан финальный монтаж фильма с рабочей версией CG. Проект уже продан на ряд европейских территорий, а после кинорынка мы ожидаем заключить ряд сделок с азиатскими байерами, чей интерес к проекту остается высоким», – отмечает директор департамента международных продаж Катерина Пшеницына. «Централ Партнершип» также продолжит продажи романтического приключенческого фильма СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (совместный проект «Централ Партнершип», группы компаний ГПМ КИТ, Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и «Кинослово»), триллера ДЕВЯТАЯ от компании «Нон-Стоп Продакшн» и мультфильма ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ студии «Аэроплан».

Art Pictures Studio представит на AFM фантастический блокбастер ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука, ЛЕД 2 Жоры Крыжовникова (совместное производство с компанией «Водород») и сай-фай картину СПУТНИК Егора Абраменко (совместное производство Водород, Art Pictures и Hype Film).

Флагманскими проектами кинокомпании Mars Media в Санта-Монике станут приключенческий фильм для семейного просмотра ПАЛЬМА Александра Домогарова-младшего и ТАНЕЦ С САБЛЯМИ Юсупа Разыкова – биографический фильм об Араме Хачатуряне совместного производства России и Армении. Картина рассказывает о создании самого знаменитого музыкального произведения композитора, которое он написал всего за восемь часов в разгар Второй мировой войны. «Фильм уже продан в Японию, Таиланд, страны Латинской Америки, а в Санта-Монике мы планируем финализировать переговоры еще с несколькими странами», – говорит руководитель международных продаж компании Мила Розанова. ТАНЕЦ С САБЛЯМИ выходит в прокат в декабре 2019 года. Также компания презентует военный фильм РЖЕВ Игоря Копылова.

Premier Studios продолжает вести переговоры по своим сериалам в производстве: триллер «Полет» Петра Тодоровского, основанную на реальных событиях драму «Перевал Дятлова» Валерия Федоровича и Евгения Никишова и детективный сериал «Идентификация» Владлены Санду. Линейку новых сериалов представит продюсерская компания «Среда». Иностранные партнеры впервые увидят трейлеры к многосерийной драме Вано Бурдули «Актер», драмеди Романа Волобуева «Детективный синдром» и экшн-триллеру Нурбека Эгена «Шерлок Холмс в России», где в роли британского сыщика выступит Максим Матвеев.

KD Studios продолжает продажи фэнтези Александра Богуславского ЭБИГЕЙЛ и впервые показажет материалы по готовящемуся фантастическому триллеру Вячеслава Лисневского ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ. Также компания представит линейку картин на разных стадиях производства – фильмы НЕВЕДОМОЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ и ГЕНЕЗИС.

All Media впервые представит на AFM триллер ДВОЕ Тимофея Жалнина, еще не вышедший в России. Компания также презентует драму ФРАНЦУЗ Андрея Смирнова и планирует заключить сделки на несколько незакрытых территорий по проектам ГЕРОЙ Карена Оганесяна и СПАСТИ ЛЕНИНГРАД Алексея Козлова.

Группа компаний «Планета Информ» проведет премьерные показы картин КОМА Никиты Аргунова и РОБО Сарика Андреасяна и представит биографическую драму ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ Владимира Хотиненко.

Дистрибьютор Mint Films International впервые презентует закупщикам промоматериалы по драме Алексея Учителя 47 о трагической смерти главной рок-звезды Советского союза, Виктора Цоя, а также покажет драму БИТВА Анара Аббасова и комедию ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! Анны Пармас. Главной новинкой Russian World Vision станет исторический фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, релиз которого запланирован на февраль 2020. Компания впервые представит комедию АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, а также презентует драму РОДИНА и боевик РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ.

Vega Film покажет партнерам проекты на постпродакшне – триллер Веты Гераскиной У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ со Светланой Ходченковой и драму Марии Игнатенко ГОРОД УСНУЛ. Компания также рассчитывает найти партнеров и сопродюсеров для проектов в стадии препродакшена – драм ВАЛЬТЕР Роберта Дефа, главную роль в которой сыграет французский актер Биби Насери, и КОНФЕРЕНЦИЯ Ивана Твердовского.

Арк Пикчерс привезла на AFM два игровых фильма: КАДИШ Константина Фама и российско-китайский проект НИХАО, МОСКВА Ильи Аксенова, показывающий Москву глазами иностранца. Фильм находится на стадии препродакшена, съемки пройдут в Москве и на острове Хайнань. Также студия обсудила с партнерами новый международный проект в жанре screen reality БЛОГЕР, режиссером выступит Константин Фам.

Кинокомпания «Революция фильм» представит в США комедию Елены Хазановой ЛЮБОВНИЦЫ и готовящийся к релизу в декабре триллер БЕГ Андрея Загидуллина. Ключевыми проектами RFG Distribution на AFM станут фильмы совместного производства России и Казахстана – драмы Акана Сатаева ОНА и БИЗНЕСМЕНЫ.

Компания «Лицензионные бренды» представит два новых 3D проекта для всей семьи – ПИНОККИО и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА. Компания планирует продать права по этим проектам на незакрытые территории – в частности, США и западноевропейские рынки. «Колобанга» представит в Санта-Монике собственную 3D анимацию – полнометражные приключенческие фильмы КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ и NETSKI. ВСЕЛЕННАЯ СЕТИ. Компания уже достигла договоренностей о дистрибуции NETSKI на территории Европы, Северной и Южной Америки во время Marche du Film и MIFA в Анси, поэтому на AFM планирует продолжать предпродажи по проекту, а также закрывать новые территории КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ.

Международные байеры отмечают не только повышение качества продукции, но и увеличение предложения и эффективный маркетинг киноконтента из России. «Замечательно, что контент из России теперь представляют не отдельные компании, а индустрия в целом: как здесь в США в пространстве Created in Moscow, так и на мероприятиях для байеров вроде Key Buyers Event. Мы уже знаем, что Россия может делать качественный контент, но его нужно продвигать, и в этом направлении сделаны первые серьезные шаги, – говорит Штеффен Герлах из немецкой Capelight Pictures. – Россия добилась значительного технологического прогресса. Например, по спецэффектам, она далеко впереди Европы, в т.ч. в соотношении качества и затрат». По словам Рафаэля Гонсалеса, представляющий испанскую дистрибьюторскую компанию Media Solution Partners, за последние годы Россия сумела адаптировать продукцию к требованиям международного рынка: «Мы видим, как растет качество контента, например, фильмы в жанре sci-fi – один из самых мощных экспортных продуктов российской индустрии в настоящий момент».

Позиционирование бренда российского кино на всех ключевых мировых отраслевых мероприятиях – часть общей стратегии по продвижению российской индустрии кино и производства контента за рубежом. «Бренд Created in Moscow на международных мероприятиях – не только про контент, но и про людей, которые его создают, их профессиональный уровень и открытость сотрудничеству, – заключает Евгения Маркова. – Объединенная история говорит зарубежным партнерам о том, что в России в целом, и в Москве в частности, появились новые возможности для креативной индустрии – в том числе для совместного производства международных проектов, благодаря запуску системы рибейтов для иностранных продюсеров, которая вчера официально вступила в силу. Рибейты составят 30-40%».

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08.11.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Экспоконтент