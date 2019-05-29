Официальная касса России: старт «Аладдина» превосходит ожидания

Игровая адаптация классического мультфильма АЛАДДИН, благодаря популярному первоисточнику, участию Уилла Смита и акценту на юморе, заработала на старте 379 млн рублей, обойдя показатели ДАМБО (244 млн) и КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА (343 млн). Среди работ режиссера Гая Ричи это самый успешный старт в России — позади остался МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА (294 млн).

Превью-показы мультфильма ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 принесли ему за два дня 145 млн рублей. Это на 46 млн меньше, чем достижения в схожем формате первой части франшизы (на ее счету был 191 млн). Средняя посещаемость составила 46 зрителей, это лучший показатель среди релизов уикенда.

В связи с высокой конкуренцией существенно сократились сборы холдовера ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ — на 61,8%. Общая касса проекта достигла 401 млн рублей и, скорее всего, опередит итоговые результаты БАМБЛБИ (459 млн) и ДАМБО (474 млн).

Падение еще одного холдовера, боевика ДЖОН УИК 3, составило 66,7%. Суммарные сборы фильма уже обошли окончательные цифры сиквела (361 млн против 332 млн), однако вне досягаемости для них останутся результаты двух последних частей франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА (521 млн и 583 млн).

На счету замкнувшего пятерку лидеров хоррора ГОРИ, ГОРИ ЯСНО по итогам первого уикенда 45 млн рублей, это меньше стартовых показателей МЫ (84,1 млн) и ОВЕРЛОРД (63,1 млн) и примерно соответствует уровню ТЕМНЫХ ОТРАЖЕНИЙ (44,6 млн).

Восьмое место заняла криминальная лента КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ (10,6 млн). Картина выступила на одном уровне с ЛОГОВОМ МОНСТРА (10,1 млн). На девятой строке расположился детективный триллер ЯДОВИТАЯ РОЗА, ему удалось привлечь 5,6 млн.

Также в прокат вышли театральная постановка «ЗОЛОТАЯ МАСКА»: ГАМЛЕТ / КОЛЛАЖ (2,4 млн, одиннадцатое место), криминальная комедия ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (2,4 млн, двенадцатое место), комедия ИГРИЩА ПРЕСТОЛОВ (1,0 млн и шестнадцатая строка) и анимационная картина ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА (576 тысяч рублей и девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 812 млн рублей, с учетом стран СНГ – 888 млн. Это на 23,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 50,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавляла картина ДЭДПУЛ 2.

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29.05.2019 Автор: Максим Острый