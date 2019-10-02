Russian World Vision провела закрытую презентацию будущих проектов

На презентации Russian World Vision, которая проходила в кинотеатре «Москва», гостей приветствовали Ксения Елкина и Дарья Рязанцева. Они рассказали, что у компании припасен обширный ударный пакет картин. Прокатчик традиционно выпустит Каннских призеров и фестивальное кино, но также RWV начинает работать с крупнобюджетными фильмами со звездами. Последних было представлено четыре – это МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ, ДЕВУШКА В ЛАБИРИНТЕ, НАЗЛО ВРАГАМ и JUNGLELAND. Конечно, не обошлось без эксклюзивов. После презентации компания показала фильм ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ режиссера Кена Лоуча.

Первым представленным проектом стал ЗЕЛЕНЕЕ ТРАВЫ, который стартует уже совсем скоро – 17 октября. Картина произвела фурор на «Санденсе» этого года, на Rotten Tomatoes у нее 100% свежести. Вместе с тем Ксения Елкина отметила, что проект производит на взрослую аудиторию неоднозначное впечатление. Дело в том, что это сатира о среднем классе, выполненная в совершенно абсурдистском ключе. Показанный трейлер подтвердил, что это фильм для фанатов жанра и подготовленной аудитории. У проекта эффектное цветовое решение, которое отражено и на постере. Дарья Рязанцева попросила размещать постеры и сити в кинотеатрах и посетовала, что не все кинотеатры выставляют даже минимальную рекламу проектов компании.

Драма ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ выходит в прокат 31 октября. Фильм снял мастер «реализма кухонной раковины» и дважды обладатель «Золотой пальмовой ветви» Кен Лоуч. Это социальная драма о муже и жене, которые бедствуют после кризиса 2008 года и вынуждены работать до потери пульса и воспитывать детей. По проекту показали доступный в Сети трейлер. Спикеры особенно отметили, что фестивальная судьба проекта в России совпадает с той, что была у МАГАЗИННЫХ ВОРИШЕК – шесть крупнейших российских фестивалей и прекрасные отзывы зрителей.

Фантастическая драма МАЛЫШ ДЖО расскажет о сотруднице отдела корпорации по выведению новых видов, которая создает необычное растение. Аленький цветочек способен сделать своего владельца счастливым. Но добром история, скорее всего, не кончится. Режиссер Джессика Хауснер в картине проводит визуальные эксперименты с цветами и фактурами, симметрией, создает безупречный, но безжизненный мир. В главных ролях Эмили Бичем и Бен Уишоу. Официальный трейлер появится в ближайшее время, а пока гостям презентации продемонстрировали небольшой отрывок, который уже доступен в Сети.

В пакете компании две картины с преимущественно темнокожими актерами – АТЛАНТИКА (28 ноября) и ОТВЕРЖЕННЫЕ (19 декабря). Они полярно разные, но связывает их теплый прием в Каннах и призы жюри. АТЛАНТИКА – дебютная работа первой в истории чернокожей женщины-режиссера Мати Диоп. В ней обманутый дакарский рабочий решает уплыть в Барселону на поиски лучшей жизни, покинув свою любимую. Юноша погибает, и после смерти возвращается к героини в новом обличии. По словам спикеров, в картине сталкиваются элементы разных жанров – призраки, жгучий роман, детективные моменты и не только. Трейлер доступен в Сети. ОТВЕРЖЕННЫЕ связаны с произведением Виктора Гюго лишь концептуально. Здесь банда мигрантов схлестнется с французскими полицейскими. Показанный трейлер чем-то отдаленно напомнил о ДИПАНЕ и ПИРАНЬЯХ НЕАПОЛЯ. Московскую премьеру посетит режиссер Ладж Ли.

Первая картина в блоке голливудских зрительских проектов МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ назначена на 12 декабря. У этой драмы довольно пугающая аннотация – молодого писателя против его воли отправляют в реабилитационный центр, где он проходит лечение от наркомании на грани пыток. Вместе с тем трейлер у картины довольно позитивный, с элементами мотивационного кино. От страшного там лишь наркотические видения главного героя. В основе одноименный бестселлер Дж. Фрея, который издавался и в России. Центральные роли исполнили Аарон Тейлор-Джонсон и Билли Боб Торнтон. По первому впечатлению проект напомнил КРАСИВОГО МАЛЬЧИКА.

Еще один релиз с книжной основой – ДЕВУШКА В ЛАБИРИНТЕ (9 января). Режиссером и сценаристом этой картины выступил автор книги Донато Карризи, ответственный за ДЕВУШКУ В ТУМАНЕ (23 млн рублей). Всего на счету итальянца семь детективов-бестселлеров, которые активно читают и в России. В октябре в книжных магазинах появится «Девушка в лабиринте» с ки-артом фильма на обложке. Гостям презентации напомнили о других экранизациях детективов, которые хорошо собирали в прокате – СНЕГОВИК, ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ, ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА и ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ. Прокатчик планирует широкий прокат и массированную рекламу и надеется приблизиться к результатам тех фильмов. По проекту показали пугающий минутный тизер. По сюжету, девушка приходит в себя в больнице в компании криминального психолога. Вместе они пытаются выяснить тайну ее похищения – героиню 15 лет держали в лабиринте с головоломками, разгадывая которые, она получала награду или наказание.

23 января выходит картина в становящимся все более популярном жанре мелодрамы ТОЛЬКО ТЫ. Действие происходит накануне Нового года, что создает соответствующую атмосферу. Как было и в случае с ПОСЛЕ, из первых материалов не ясно, каким именно будет конфликт фильма, но видно, что любовная линия в фильме будет трогательной и страстной. Литературного источника у проекта, насколько известно, нет.

Следующим пунктом презентации стал звездный проект от продюсера ЛА-ЛА-ЛЕНДА и МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ с рабочим названием НАЗЛО ВРАГАМ (февраль 2020). Картина рассказывает о жизни актрисы Джин Сиберг (Кристен Стюарт), которая выступала за равные права для чернокожих, чем привлекла к себе внимание ФБР. Любовника главной героини играет звезда МСТИТЕЛЕЙ Энтони Маки. Прокатчик надеется, что релиз станет номинантом главных кинопремий. Эксклюзивное восьмиминутное промо показало, что эти надежды вполне обоснованы – это стильный и дорого выглядящий проект, в котором есть место страсти, борьбе и опасности в модной эпохе конца 1960-х.

В марте RWV выпустит ВИВАРИУМ – сай-фай триллер о молодой паре, которую агент по недвижимости заманивает в лабиринт. Главные роли у Имоджен Путс и Джесси Айзенберга. С фантастической напряженной атмосферой фильма зрителей презентации познакомил отрывок из фильма. Без материалов была представлена спортивная драма JUNGLELAND с Чарли Ханнэмом и Джеком О’Коннелом. В ней несговорчивой боксер вынужден будет поехать с братом через всю страну ради последней битвы. Присоединившаяся к ним попутчика изменит их путешествие.

И, наконец, завершил презентацию подробный рассказ о фильме В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ, назначенном на весну 2020 года. Режиссером и сценаристом выступил Уильям Николсон, написавший ГЛАДИАТОРА, ОТВЕРЖЕННЫХ и ЭВЕРЕСТ. Производит картину Protagonist Pictures (ЛОБСТЕР, ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, ДЕТСТВО ЛИДЕРА). В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ, как и, например, недавняя ДИКАЯ ЖИЗНЬ, отчасти автобиографичен. Он расскажет о пожилом мужчине, который решает бросить жену ради другой и сообщает об этом приехавшему сыну. Жене нелегко дается решение отпустить мужа и после стольких лет остаться одной. Главные роли исполнили Билл Найи и Аннетт Бенинг. По картине показали эффектное и трогательное промо.

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02.10.2019 Автор: Аня Корниенко