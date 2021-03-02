Алексей Рязанцев рассказал о работе «Каро Премьер» после ухода пакета Warner Bros.

Глава «Каро Премьер» Алексей Рязанцев впервые прокомментировал ситуацию с уходом пакета голливудского мейджора Warner Bros. Компания представляла его в России и некоторых странах СНГ в течение 22 лет, но с марта 2020 года прокатом фильмов голливудской студии на нашем рынке стала заниматься Universal.

«Замечательные годы, которые мы провели вместе, останутся с нами, − сказал Алексей Рязанцев, отвечая на вопрос БК. − К сожалению, на студию приходят новые люди, веют новые ветра и развиваются новые экономические формулы проката фильмов, мы не можем здесь кого-то осуждать. Мы только благодарны этому времени. Мы отлично работали, что неоднократно подтверждалось признанием студии. И уходим мы с гордо поднятой головой, потому что в 2020-м, самом сложном году пандемического стояния отрасли, лучшим прокатчиком зарубежного кино в России стала «Каро Премьер», выпустившая за это время хиты Warner Bros. И потом, жизнь – такая штука, где происходит много различных поворотов, в том числе и крутых. А вдруг все вернется? Я бы не рекомендовал нашим коллегам хоронить нас заранее. Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно пре-

увеличены. Жизнь продолжается».

По словам главы «Каро Премьер», для полной передачи дел понадобится еще «как минимум четыре-пять месяцев». Компания также будет собирать деньги за ТОМА И ДЖЕРРИ − последний на сегодняшний день совместный проект с Warner Bros. А на апрельском деловом форуме «Российский кинобизнес» у «Каро» заявлена презентация.

«Оставлю интригу и не стану называть наши будущие проекты, но могу сказать, что там мы заявим формат преображения компании «Каропрокат», − отметил Алексей Рязанцев. − Всех приглашаю на нашу презентацию, где будет очень много сюрпризов, в особенности один самый главный. Приходите, все увидите!».

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02.03.2021 Автор: БК