«Сбер» собирался потратить больше $100 млн на эксклюзивный контент Disney для Okko

«Сбер» вел переговоры с корпорацией Disney на получение эксклюзивного контракта по контенту для мультимедийного сервиса Okko, однако был вынужден приостановить их. Об этом сообщает РБК, ссылась на свои источники. Сделка, стоимость которой превышала $100 млн рублей заморожена из-за появления законопроекта депутата Антона Горелкина, ограничивающего доли иностранцев в российских аудиовизуальных сервисах. В случае, если законопроект будет принят, «Сберу» придется сокращать свою долю в Okko до 20% из-за того, что в головном ПАО «Сбербанк» нерезидентам страны принадлежит 43,5% акций. В этих условиях владывать огромные деньги в библиотеку мультимедийного сервиса банку невыгодно и рискованно.

Источники РБК сообщают, что объем сделки с Disney был беспрецедентным, а ее цена − даже выше рыночной. Ранее ни одна российская компания не была готова вкладывать больше сотни миллионов долларов в контент одной из кинокорпораций. При этом, «Сбер», по информации РБК, на несколько лет вперед мог получить эксклюзивные права на контент Disney как в онлайне, так и на эфирном ТВ. Последнее вызывает вопросы, так как у банка нет собственных эфирных каналов, а возможности перепродажи или передачи прав на этот контент по контракту он не получал. С другой стороны, это косвенно подтверждает витающие на медиарынке слухи о том, что «Сбер» якобы рассматривает возможность приобретения одного из федеральных телеканалов. Сейчас эфирные права на контент Disney есть у компании Art Pictures Distribution, принадлежащей «Национальной Медиа Группе», благодаря чему свежая кинопродукция «мышиного дома» периодически появляется в эфире СТС и РЕН-ТВ.

Корпорация Walt Disney распространяет продукцию студий Walt Disney Pictures, Twentieth Century Pictures, Marvel, Lucasfilm, Pixar и ряда других компаний. Эксклюзивных контрактов с российскими медиакомпаниями у нее на данный момент нет. Корпорация также развивает стриминговый видеосервис Disney+, чей выход в Россию ожидался в 2021 году. Возможно, контракт со «Сбером» подразумевал вывод сервиса на наш рынок через Okko, однако подтверждений этому нет.

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22.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК