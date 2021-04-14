Инвестиции Сбербанка в реконструкцию «Художественного» составили 2,6 млрд рублей

Инвестиции Сбербанка в реконструкцию кинотеатра «Художественный» составили 2,6 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал зампредправления Сбера Станислав Кузнецов. По словам другого источника издания, знакомого с ходом работ, из этой суммы около 2 млрд рублей пошли на реставрацию здания, а оставшиеся средства - на инженерные коммуникации и оборудование, а также на аренду объекта культурного наследия. Конкретно в кинотехнологии банк инвестировал около 200 млн. По сообщениям пресс-службы «Художественного», в кинотеатре используются лазерные проекторы Barco, каждый из которых может стоить от 3 млн рублей. Также в «Художественном» предусмотрено оборудование для показа фильмов с пленки в 35 мм.

Одна из знаковых площадок в Москве не работала с 2014 года. «Художественный» - объект культурного наследия, построенный в 1909 году по проекту архитектора Федора Шехтеля. В 2016 году городские власти передали кинотеатр в аренду бизнесмену Александру Мамуту. За три года существенных подвижек в реконструкции не произошло. Два года назад проект перешел Сбербанку и с осени 2019 года активизировались строительные работы по реконструкции здания. Было заключено соглашение с мэрией Москвы о сроках сдачи объекта до конца 2021 года, но все работы удалось завершить раньше. Повторное открытие исторически значимой площадки прошло 9 апреля.

Когда реконструкцией «Художественного» занимался бизнесмен Александр Мамут, он рассчитывал окупить все вложения в кинотеатр за 10 лет. Но при выросших затратах на реконструкцию эксперты сомневаются в окупаемости этих вложений в обозримой перспективе. По мнению Олега Березина, все вложения Сбербанка в реконструкцию кинотеатра - скорее меценатский проект и отбить их в нынешних условиях трудно. Но и убыточным кинотеатр не станет, площадка может быть востребована зрителями как элитарный вид досуга.

По данным пресс-службы кинотеатра, за первый уикенд в «Художественном» побывали более 3,5 тысяч зрителей. Всего за три дня кинотеатр принял 8,5 тысяч человек, включая тех, кто посетили кафе, библиотеку, общественные пространства и экскурсии по зданию. Сейчас цены на билеты в кинотеатр начинаются от 290 рублей. Но есть билеты по 3-6 тысяч рублей в так называемый Камерный зал. Там демонстрируются те же фильмы, что и в остальных залах, но с повышенным уровнем комфорта.

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14.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Известия