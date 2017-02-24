Предварительная касса четверга: «Защитники» уверенно выиграли в национальный праздник

Российская картина ЗАЩИТНИКИ (CRP) заняла первое место по сборам за четверг. На счету фильма, по предварительным и неофициальным данным, примерно 82-86 млн рублей на территории России (без учета СНГ). Давать оценку сборов за уикенд сейчас очень сложно – вполне возможно, что 23 февраля стал самым кассовым днем для большинства фильмов в нынешний уикенд. Тем не менее, картина может рассчитывать на 290-310 млн рублей к концу воскресенья (вполне вероятен исход с бóльшими цифрами). Примерно столько же освоила МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ, но за все время проката.

Вторую строчку в чарте заняла ВЕЛИКАЯ СТЕНА (UPI) с результатом в 58-62 млн рублей, а непосредственно за уикенд сумма сборов может составить около 190-200 млн рублей. Всего на счету картины, по данным на 23 февраля включительно, уже более 350 млн рублей.

Третьим в праздничный день финишировала картина ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (CP), в активе которой 23-25 млн рублей. Сборы фильма во второй уикенд могут даже увеличиться относительного первого уикенда. Сейчас комедия Романа Каримова претендует на 80-85 млн рублей за четыре выходных дня, тогда как с 16-го по 19 февраля она освоила 78 млн рублей.

У других российских картин дела складываются не так хорошо. ВУРДАЛАКИ (СР) освоили около 8-9 млн рублей в четверг, что хватило только для девятого места (по количеству сеансов фильм на четвертом месте). Это может дать примерно 25-28 млн рублей за весь уикенд. Комедия ОДНОКЛАССНИЦЫ #НОВЫЙПОВОРОТ (NKI) только на 11-й строчке с 5,5-6 млн рублей, а за уикенд ее сборы составит 17-19 млн рублей.

24.02.2017 Автор: Андрей Белый