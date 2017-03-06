Предварительная касса уикенда: «Логан» показал лучший старт франшизы в России

Ожидаемой борьбы за первую строчку по итогам уикенда не получилось. Игровая картина ЛОГАН: РОСОМАХА (Fox) легко удержала лидерство в кинопрокате, освоив около 420 млн рублей на территории России. Это стартовый рекорд среди всех фильмов франшизы ЛЮДИ ИКС (не считая ДЭДПУЛА). Ранее лучшее достижение принадлежало картине ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС (384,4 млн рублей в РФ). Ну а РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ в июле 2013 года освоил 329 млн рублей в первый уикенд.

Несмотря на второе место по итогам уикенда отличные цифры показал и мультфильм ЗВЕРОПОЙ (UPI). На его счету около 330 млн рублей без учета стран СНГ. Это существенно больше по сравнению с последними студийными анимационными релизами: ТРОЛЛИ (234 млн) и МОАНА (297 млн). Это также четвертый или пятый (в зависимости от финальных цифр) показатель среди оригинальных мультфильмов – впереди только ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ЗВЕРОПОЛИС, ANGRY BIRDS В КИНО и, возможно, ГОЛОВОЛОМКА.

Любопытно, что на эти два проекта пришлось больше 80% от всех сборов за уикенд. ВЕЛИКАЯ СТЕНА (UPI), расположившая на третьем месте, освоила меньше 30 млн рублей. Всего на счету картины уже больше 550 млн рублей.

ЗОЛОТО (СР) финишировало на пятой позиции с результатом в 18,5-19 млн рублей. Российская комедия ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ (PRD) ограничилась 7,5-8 млн рублей, чего хватило для седьмого места по итогам уикенда.

06.03.2017 Автор: Андрей Белый