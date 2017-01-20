«Три Икса» уверенно возглавили кинопрокат

Обе новинки нынешнего уикенда оправдывают возложенные на них надежды. Картина ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО (СРР) собрала в четверг, по предварительным и неофициальным данным, около 50 млн рублей на территории России. За весь уикенд сумма сборов может увеличиться до 300–320 млн рублей, что будет существенно больше, чем у ПОСЛЕДНЕГО ОХОТНИКА НА ВЕДЬМ, NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ или НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ.

Отлично стартовала и российская картина НЕВЕСТА (CRP). На счету ужастика примерно 16–17 млн рублей в России, что почти на треть больше, чем было у ПИКОВОЙ ДАМЫ: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД. По итогам уикенда в копилке фильма может оказаться около 90–100 млн рублей. Таким образом, рекорд стартовых сборов отечественных хорроров, который принадлежал той же ПИКОВОЙ ДАМЕ, будет обновлен с большим запасом .

Драма Андрея Кончаловского РАЙ (WDSSPR) за четверг освоила около 1,7–1,8 млн рублей, что может дать 13–15 млн рублей к концу уикенда. В феврале 2014 года картина ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ собрала в первый уикенд 17 млн рублей.

20.01.2017 Автор: Андрей Белый