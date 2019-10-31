Счетная палата обнаружила вывод субсидий на кино в офшоры

Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки распределения средств федерального бюджета на господдержку кинопроизводства. Ведомство проверило деятельность Минкультуры и Фонда кино с 2017 года по сентябрь 2019 года. Об этом сообщает РБК. Вопросы у проверяющих вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств. По заключению Счетной палаты, вся процедура отбора проектов и выдачи субсидий требует корректировки.

За 2018 год Минкультуры выделило на производство национальных фильмов 4,1 млрд руб. субсидий, Фонд кино — 3,5 млрд руб. В 2019 году объем дотаций во время проверки равнялся, соответственно, 197 млн и 4 млрд руб.

Согласно отчету Счетной палаты, в состав экспертных советов за отчетный период входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, и впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии. Когда в число экспертов входили предправления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, продюсер киностудии Николай Маковский и шеф-редактор Сергей Капков, «Союзмультфильм» был крупнейшим получателем господдержки среди производителей анимационных фильмов. С 2016 по 2018 год Минкультуры заключило с киностудией 37 соглашений на сумму 230 млн руб. Согласно положению об экспертных советах, конфликт интересов недопустим, однако из-за отсутствия в министерстве документов, подтверждающих итоги отбора заявок, узнать, оценивали ли члены экспертного совета собственные проекты, невозможно.



Пресс-служба «Союзмультфильма» заявила, что представители студии тогда не принимали участия в голосовании. Возможный конфликт интересов уже учитывается как Министерством культуры, так и Фондом кино, утверждает член экспертного совета фонда режиссер Владимир Хотиненко. По его словам, в бланке голосования есть специальная графа о конфликте интересов, которую должны заполнить члены экспертного совета. Правила голосования он называет достаточно жесткими, но отмечает, что существующая система субъективна.



В отчете Счетной палаты указано, что требования хранить результаты голосований ни Минкультуры, ни Фондом кино не утверждены. Голосование может происходить без использования бланков: индивидуально в устной форме, по телефону и другими способами. Министерство также не подтвердило, что эксперты вообще были ознакомлены с заявками, поскольку эта процедура не регламентируется. «Существуют риски, что члены экспертных советов не обладали достаточной информацией о проектах, в отношении которых они проголосовали», — резюмируют аудиторы.

Пресс-служба Минкультуры заявила, что голосование экспертов проходит тайно, поэтому листы голосования не подписываются, сохранение этих листов с оценками заявок действительно не предусмотрено. Однако в случае возможного конфликта интересов эксперт должен подписать свой лист, чтобы избежать голосования за «свои» проекты. Законодательно не закреплено, что члены экспертного совета не имеют права выставлять свои заявки на конкурс.

По словам заместителя исполнительного директора Фонда кино Александра Иконникова, результаты голосования совета подлежат обязательному хранению, а эксперты, заинтересованные в поддержке того или иного кинопроекта, не принимают участия в голосовании. Он отметил, что в 2020 году планируются доработка и уточнение регламентных актов фонда, в том числе постановления о деятельности экспертного совета.

Счетная палата отметила, что эксперты при отборе проектов не учитывают такие ключевые критерии, как успешность предыдущих работ заявителя в прокате, а также рейтинги телеканалов в момент показа фильма. Например, УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ кинокомпании СТВ получил от Фонда кино 200 млн руб. безвозвратной субсидии, хотя УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ провалился в прокате, собрав 207 млн руб. при бюджете 344,9 млн. Подобный механизм поддержки, по заявлению аудиторов, может в дальнейшем привести к тому, что зрительский интерес не будет иметь значения для рынка кинопроизводства.

УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ действительно не имел успеха в прокате, признает руководитель СТВ Сергей Сельянов. Однако обе части, по словам Сельянова, делались одновременно: работа над фильмом УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ началась, когда первая серия еще не вышла в прокат, поэтому заявка на получение субсидии была подана. Продюсер также отметил, что у картин есть реальный шанс окупить себя в будущем за счет международных продаж, ТВ и онлайн-показов.



По условиям договора, получатель субсидии должен по окончании работы над проектом предоставить финансовую отчетность, в том числе реестр первичных документов, подтверждающих целевое распределение госсредств. Счетная палата проанализировала пять реестров таких документов и выяснила, что получатели субсидий перечисляют бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет. До 60% от сметной стоимости фильмов были направлены либо в зарегистрированные на Кипре компании, либо в российские организации со штатом ‪от одного до девяти сотрудников.



Кинокомпания СТВ в отчете о расходовании средств на производство фильма КОНЕК-ГОРБУНОК указала, что 287,2 млн руб. из выделенных 531,4 млн были переведены на счет ООО «Глобус-Фильм», у которой численность персонала составляет всего два человека, а основные средства, согласно данным базы СПАРК, не числятся. Фирмы с небольшим штатом, о которых пишет Счетная палата, обычно являются продакшн-компаниями, которые выступают подрядчиками в производстве картин, объясняет Сельянов. По его словам, это стандартная практика. В частности, ООО «Глобус-Фильм» работало над «Коньком-Горбунком», поэтому СТВ переводила на его счет деньги.

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31.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: РБК