К питчингу Минкультуры по господдержке сериалов допущено восемь проектов

7 августа 2020 года в Минкультуры пройдет первый питчинг по господдержке кинопроизводства. Здесь будут представлены проекты телевизионных сериалов, претендующих на получение субсидий в 2020 году. Накануне Экспертным советом по телевизионным сериалам был сформирован список кандидатов. В него вошло восемь проектов.

№ Время защиты Наименование организации Название проекта 1. 11:00 ООО «Москино» «Грозный» 2. 11:10 Киностудия КИТ «Чиновница» 3. 11:20 ООО «Кинокомпания ТОЧКА» «Фитин» 4. 11:30 ООО «Нон-Стоп Продакшн» «Седьмая симфония» 5. 11:40 ЗАО «Дирекция кино» «Союз Спасения. Время гнева» 6. 11:50 ООО «Студия Лукфильм» «Мертвые души» 7. 12:00 ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» «Адмирал Кузнецов» 8. 12:10 ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» «Фаина»

На презентации кинопроекта обязательным условием является защита его режиссером, автором сценария, продюсером, а также предполагаемыми актерами будущего фильма. Обязательно наличие трейлера, в котором должны содержаться сведения о кинокомпании, концепция проекта, вышедшего на презентацию, прокатный потенциал будущего фильма, дримкастинг, при наличии – фотографии отбора натуры.Питчинг (презентация кинопроекта) проводится на третьем этапе отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных игровых фильмов и телесериалов. Представление и защита проектов будет проходить в здании Минкультуры, в Большом зале коллегии на 1-м этаже (Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 7).

На презентацию проекта, включая демонстрацию видеоматериалов, отводится не более пяти минут. Еще пять минут – ответы на вопросы членов Экспертного совета.

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30.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ