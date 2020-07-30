К питчингу Минкультуры по господдержке сериалов допущено восемь проектов

7 августа 2020 года в Минкультуры пройдет первый питчинг по господдержке кинопроизводства. Здесь будут представлены проекты телевизионных сериалов, претендующих на получение субсидий в 2020 году. Накануне Экспертным советом по телевизионным сериалам был сформирован список кандидатов. В него вошло восемь проектов.
|№
|Время защиты
|Наименование организации
|Название проекта
|1.
|11:00
|ООО «Москино»
|«Грозный»
|2.
|11:10
|Киностудия КИТ
|«Чиновница»
|3.
|11:20
|ООО «Кинокомпания ТОЧКА»
|«Фитин»
|4.
|11:30
|ООО «Нон-Стоп Продакшн»
|«Седьмая симфония»
|5.
|11:40
|ЗАО «Дирекция кино»
|«Союз Спасения. Время гнева»
|6.
|11:50
|ООО «Студия Лукфильм»
|«Мертвые души»
|7.
|12:00
|ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн»
|«Адмирал Кузнецов»
|8.
|12:10
|ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн»
|«Фаина»
На презентации кинопроекта обязательным условием является защита его режиссером, автором сценария, продюсером, а также предполагаемыми актерами будущего фильма. Обязательно наличие трейлера, в котором должны содержаться сведения о кинокомпании, концепция проекта, вышедшего на презентацию, прокатный потенциал будущего фильма, дримкастинг, при наличии – фотографии отбора натуры.Питчинг (презентация кинопроекта) проводится на третьем этапе отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных игровых фильмов и телесериалов. Представление и защита проектов будет проходить в здании Минкультуры, в Большом зале коллегии на 1-м этаже (Москва, Малый Гнездниковский переулок, д. 7).
На презентацию проекта, включая демонстрацию видеоматериалов, отводится не более пяти минут. Еще пять минут – ответы на вопросы членов Экспертного совета.
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30.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
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