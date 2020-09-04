Киносети «Люмен», «Чарли» и «Прада» подали в суд на Фонд кино

Три частные региональные киносети обраились в суд с иском к Фонду кино. Об этом сообщает РБК. Это компании, управляющие кинотеатрами «Люмен», «Чарли» и «Прада». Они недовольны результатами конкурса 2020 года по распределению субсидий на организацию кинопоказа в населенных пунктах с населением менее 500 тыс. человек. Сети претендовали на получение таких субсидий, но их заявки были отклонены.

Представители сетей, проанализировав список победителей конкурса, обнаружили в нем явный перекос в пользу муниципальных и государственных учреждений. «Среди частных компаний субсидии почти никто не получил», − констатирует глава «Люмена» Павел Поникоровский. Его слова приводит РБК. Он утверждает, что победителями конкурса стали площадки в отдаленных селах, где «совсем нет зрителей».

Фонд кино сейчас готовит правовую позицию относительно заявленных исковых требований, сообщил его представитель. «Часть заявок ООО «Люмен фильм НН» была отклонена в связи с их несоответствием требованиям Порядка и условий отбора организаций, осуществляющих показ фильмов, утвержденными по согласованию с Минкультуры России приказом Фонда кино от 18.03.2020 № 9, − рассказал он. − Решением специально созданной комиссии, в состав которой входят представители кинотеатральных сетей, кинопрокатных организаций, эксперты и аналитики отрасли, была проведена экспертиза заявок, допущенных к дальнейшему отбору и претендующих на получение средств субсидии, 61 из которых вошла в список получателей средств. Допущенные к рассмотрению заявки ООО «Люмен фильм НН», а также заявки ООО «Чарли» и ООО «ИФГ» в указанный список не вошли».

Интересно, что в 2015, 2016 и 2018 годах сеть «Люмен» получала средства на переоборудование 14 кинозалов. В этом году она планировала получить субсидию на техническое оснащение трех новых кинотеатров: в Калининграде, Зеленоградске (Калининградская область) и Сегеже (Республика Карелия).

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04.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК