Сезон блокбастеров 2021 года в опасности

Одним из главным событий уходящей недели стало обсуждение игроками рынка результатов Супербоула - важнейшей рекламной площадки американской киноиндустрии. Результатов не в смысле счета на табло, а в том смысле, что во время матча так и не был показан ролик к ЧЕРНОЙ ВДОВЕ, а тизер к ФОРСАЖУ 9 продемонстрировали без даты релиза. Материалы в зарубежной прессе уже пестрят заголовками в духе «какой из блокбастеров моргнет первым», то есть какой из фильмов первым покинет график релизов сезона блокбастеров.

Отраслевые эксперты и инсайдеры считают, что еще одного раунда исходов студийных фильмов со своих дат не избежать. А отсутствие окончательного решения по двум главным фильмам сезона блокбастеров связано только с тем, что мэйджоры пока не видят, куда можно было бы переехать.

Подобно тому, как уход на осень шпионского боевика НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ стал сигналом для бегства студийной продукции с весны, так и уход ЧЕРНОЙ ВДОВЫ и ФОРСАЖА 9 способен стать триггером для расчистки летних месяцев.

Судя по всему, главным приверженцем именно кинотеатрального релиза фильма Marvel остается руководитель студии Кевин Файги, несколько лет тщательно выстраивавший свою вселенную. Тем не менее, инсайдеры предполагают, что могущественные владельцы Disney могут убедить его изменить свое мнение. Для принятия окончательного решения у студии есть три-четыре недели по истечении которых необходимо будет либо запускать полноценную маркетинговую кампанию, либо переносить релиз. Фильм Universal выходит чуть позже.

Уход ЧЕРНОЙ ВДОВЫ означает, что неизбежный перенос будет ждать еще, как минимум, два фильма Marvel: SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS и ВЕЧНЫЕ. Опять же перенос куда? Ведь после выхода в марте на Disney + сериала «Сокол и Зимний Солдат» последующие релизы работ Marvel на этой платформе также распланированы на много месяцев вперед.

Universal пока в принципе не планирует уход ФОРСАЖА на другие платформы. Это одна из наиболее прибыльных франшиз студии. Но в нынешних условиях в мировом масштабе она не сможет принести тот же коммерческий результат, даже с учетом возрождающегося китайского рынка, где фильмы франшизы крайне популярны. Слишком многие рынки закрыты или работают с серьезными ограничениями.

Сложности в переносе экшна НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ были обусловлены наличием множества партнерских программ сериала с различными потребительскими брендами. С каждым из них подобный перенос необходимо было согласовать. У ЧЕРНОЙ ВДОВЫ и ФОРСАЖА 9 подобных ограничений значительно меньше.

В то же время уход этих двух картин ставит под удар другие значимые фильмы сезона блокбастеров: ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, БЕСКОНЕЧНОСТЬ, ВЕНОМ 2, ТОП ГАН: МЭВЕРИК. К тому же после весеннего бегства проектов осенний график релизов американского проката и так выглядит довольно плотным. Переезд сюда дополнительно и картин с лета без еще одной пертурбации выглядит маловероятным.

13.02.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety