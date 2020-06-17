Сергей Шнуров стал совладельцем компании, создающий контент для IVI

Музыкант и шоумен Сергей Шнуров стал совладельцем Carbon Production − компании по производству и дистрибуции контента IVI Originals, созданной онлайн-кинотеатром IVI совместно с Тиной Канделаки. Распределение долей в партнерстве выглядит следующим образом: у IVI − 20%, у Тины Канделаки − 35%, у Сергея Шнурова − 20%, у Давида Кочарова − 20%.

«Сергей Шнуров своим творчеством доказал, что он талантливый и успешный продюсер, для IVI и для Carbon Production получить такого партнера − это невероятное усиление», − рассказывает Давид Кочаров, генеральный продюсер IVI.

Онлайн-кинотеатр IVI запустил подразделение IVI Originals, которое фокусируется на создании и продвижении контента, в мае 2019 года. В рамках развития направления было создано первое стратегическое партнерство на базе компании Carbon Production во главе с Тиной Канделаки и Давидом Кочаровым. Объем планируемых заказов IVI на производство проектов студией Carbon Production составит до 1,5 млрд рублей в течение первых лет работы, Carbon Production выпустит для IVI от 10 до 20 проектов.

IVI – онлайн-кинотеатр №1 в России, аудитория которого превышает 50 млн уникальных посетителей в месяц. Здесь представлен обширный каталог фильмов, мультфильмов и сериалов. Всего фильмотека онлайн-кинотеатра насчитывает более 80 тыс. единиц контента − это картины всех голливудских студий-мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей. Помимо лицензирования контента, онлайн-кинотеатр является сопродюсером более 20 картин, а в 2020 году состоятся первые премьеры фильмов собственного производства под брендом IVI Originals.

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17.06.2020 Автор: Артур Чачелов