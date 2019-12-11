«День короткометражного кино - 2019» проведет образовательную программу

14 и 15 декабря в Точке кипения Агентства стратегических инициатив в Москве (Малый Конюшковский пер, д. 2) пройдут мероприятия в рамках образовательной программы Всероссийской акции «День короткометражного кино-2019».

14 декабря в 15-00 начнется Open talk «Дистрибуция короткого метра», участие в котором примут дистрибьюторы, фестивальные агенты и продюсеры. Среди приглашенных: Алена Коржаева (руководитель фестивального агентства Синепромо), Анатолий Сергеев (генеральный директор прокатной компании «Кинологистика»), Мария Готлиб (программный директор «Центра документального кино»), Александра Геллер (Заместитель генерального директора по дистрибуции в кинокомпании «Пионер»). Модератор – директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

В тот же день в 17-00 состоится Open talk «Международный опыт. Фестивали, питчинги, гранты». Среди приглашенных на него − агент по копродукции Марина Наумова, участник ММКФ, Berlinale Talents Татьяна Федоровская, генеральный директор «ВЕГА-фильм» Екатерина Михайлова. Модератор – программный директор Всероссийской акции «День короткометражного кино» Юлия Волкова.

Еще один open talk «Короткий метр. Зрительское кино или авторский эксперимент?» начнется в 19:00. Среди приглашенных на него − программный директор ОКРФ «Кинотавр» Ситора Алиева, режиссер Юрий Быков, актер Кирилл Зайцев, куратор программы короткометражного кино «Недели российского кино в Лондоне» Юлия Хамитова, а также режиссеры – участники Всероссийской акции «День короткометражного кино». Модератор – куратор образовательной программы «Дня короткометражного кино» Дарья Иванкова.

15 декабря в 15:00 пройдет презентация проекта «Всероссийский Питчинг Дебютантов-2019-2020» с призовым фондом 12,5 млн рублей, в рамках которой состоится запуск приема заявок на ХIV Московский Питчинг Дебютантов в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля при содействии онлайн-платформы «Все таланты». Среди приглашенных экспертов: Наталья Иванова (генеральный директор компании «Хорошо продакшн»), Николай Ларионов (заместитель исполнительного директора Фонда «Кинопрайм»), Александр Архипов (главный редактор компании «СТВ»), Евгений Субочев (менеджер по развитию бизнеса профессионального фото и видеокомпании Canon), Юрий Храпов (продюсер компании «2Д Целлулоид»), а также представители онлайн-платформ, продюсерских компаний, участники и лауреаты Всероссийского Питчинга дебютантов. Модератор – директор Молодежного це (нтра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

В 18:30 состоится разговор «Новые тренды короткого метра» − веб-сериалы, screen-life, мобильное кино. Среди приглашенных: Дмитрий Котов (ректор Высшей школы кино «Арка») и Максим Муссель (руководитель проекта «Лаборатория мобильного кино»). Модератор – куратор образовательной программы «Дня короткометражного кино» Дарья Иванкова.

Регистрация на мероприятия проходит через систему Leader-ID. Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/event/32760/

Всероссийская акция «День короткометражного кино» пройдет в этом году с 15 по 25 декабря в шестой раз. В программе − более 3000 сеансов более чем на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира: в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, в торговых центрах, музеях, коворкингах, на интернет-площадках и т.д.

В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» пройдут некоммерческие показы и онлайн премьеры отечественных и зарубежных короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов, мастер-классы и дискуссии с участием ведущих профессионалов киноиндустрии, «Ночь короткого метра» и подведение итогов опроса киноэкспертов, а также флешмоб «Мой первый короткий метр» с участием известных кинематографистов и многое другое.

Главная цель «Дня короткометражного кино» – привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании CANON.

Информационные партнеры проекта: Бюллетень кинопрокатчика, КиноРепортер, Filmpro.ru, Киноафиша, Телепрограмма PRO, Наше радио, Time Out, Regnum, Tvkinoradio.ru.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

11.12.2019 Автор: БК