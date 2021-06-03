Какие российские фильмы будут показаны на Шанхайском кинофестивале
Смотр пройдет с 11 по 20 июня
3 июня Шанхайский кинофестиваль объявил участников основного конкурса фестиваля, и к этому моменту также стали известны участники в параллельных программах. В этом году смотр оказался чрезвычайно богат на российские картины различных форм.
На главную награду — «Золотой кубок» — в основном международном конкурсе игровых фильмов претендуют две российские картины: драма Виталия Салтыкова ЧУВСТВОВАТЬ и картина Алексея Козлова СОВЕСТЬ.
В международном конкурсе короткометражных фильмов участвует ЗАРНИЦА Алены Шевченко.
В панорамных секциях также представлено несколько российских фильмов:
- В программе HIGHLIGHTS: VIVA LA FESTIVAL представлены два российских фильма — участник и обладатель приза зрительских симпатий Кинотавра ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас, ТРОЕ Анны Меликян и СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР Ренаты Литвиновой.
- В программе SPECTRUM: MIDNIGHT FANTASY участвует якутский триллер ИЧЧИ Костаса Марсана.
- В программу SPECTRUM: ALTERNATIVES отобран картина Владимира Котта КОНЕЦ ФИЛЬМА, которая 20 мая вышел в российский прокат. В этой же секции присутствуют СОН Марии Батовой и ИСКРЕННЕ ВАША Игоря Багатурия.
- В программе SPECTRUM: WORLD DEBUT участвуют фильм Романа Васьянова ОБЩАГА, снятого по роману Алексея Иванова «Общага-на-Крови», ПРИСНИСЬ МНЕ Романа Ольховки, МАША Анастасии Пальчиковой, ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ Дмитрия Губарева, ДОЧЬ РЫБАКА Юлдус Бахтиозиной.
Также в секции короткого метра анимационный фильм Марата Нариманова ГАЛЧОНОК.
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03.06.2021 Автор: Виолетта Палий