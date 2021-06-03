Какие российские фильмы будут показаны на Шанхайском кинофестивале

3 июня Шанхайский кинофестиваль объявил участников основного конкурса фестиваля, и к этому моменту также стали известны участники в параллельных программах. В этом году смотр оказался чрезвычайно богат на российские картины различных форм.

На главную награду — «Золотой кубок» — в основном международном конкурсе игровых фильмов претендуют две российские картины: драма Виталия Салтыкова ЧУВСТВОВАТЬ и картина Алексея Козлова СОВЕСТЬ.

В международном конкурсе короткометражных фильмов участвует ЗАРНИЦА Алены Шевченко.

В панорамных секциях также представлено несколько российских фильмов:

В программе HIGHLIGHTS: VIVA LA FESTIVAL представлены два российских фильма — участник и обладатель приза зрительских симпатий Кинотавра ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас, ТРОЕ Анны Меликян и СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР Ренаты Литвиновой.



Оксаны Карас, Анны Меликян и Ренаты Литвиновой. В программе SPECTRUM: MIDNIGHT FANTASY участвует якутский триллер ИЧЧИ Костаса Марсана.



Костаса Марсана. В программу SPECTRUM: ALTERNATIVES отобран картина Владимира Котта КОНЕЦ ФИЛЬМА , которая 20 мая вышел в российский прокат. В этой же секции присутствуют СОН Марии Батовой и ИСКРЕННЕ ВАША Игоря Багатурия.



, которая 20 мая вышел в российский прокат. В этой же секции присутствуют Марии Батовой и Игоря Багатурия. В программе SPECTRUM: WORLD DEBUT участвуют фильм Романа Васьянова ОБЩАГА, снятого по роману Алексея Иванова «Общага-на-Крови», ПРИСНИСЬ МНЕ Романа Ольховки, МАША Анастасии Пальчиковой, ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ Дмитрия Губарева, ДОЧЬ РЫБАКА Юлдус Бахтиозиной.

Также в секции короткого метра анимационный фильм Марата Нариманова ГАЛЧОНОК.

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03.06.2021 Автор: Виолетта Палий