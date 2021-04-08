Фильм «Скажи ей» вошел в программу фестиваля в Сиэтле

Семейная драма СКАЖИ ЕЙ включена в программу показа международного фестиваля SIFF (Seattle International Film Festival, проводится с 1976 года в Сиэтле и считается одним из крупнейших в Северной Америке). Картина молодого режиссера Александра Молочникова, которую представляет продюсерская компания «Среда», станет единственной российской работой в рамках престижного фестиваля, который пройдет в онлайн формате с 8 по 18 апреля.

СКАЖИ ЕЙ − это автобиографическая история Александра Молочникова о том, как распадается семья, а разменной монетой у родителей становится мальчик Саша (на момент съемок 11-летний дебютант, в котором режиссер увидел себя). Сначала ребенок разрывается между мамой Светой (Светлана Ходченкова) и папой Артемом (Артем Быстров), живущих в нищем Петербурге 90-ых на разных берегах Невы. А потом переезжает вместе с мамой, влюбившейся в американского экспата Майкла (Вольфганг Черни), за океан. Взрослея, Саша отказывается быть объектом событий и становится субъектом, меняющим судьбу своей семьи. Это история о выборе. Родители, решая за своих детей, чаще делают так, как удобно им. Ребенок соглашается, боясь причинить боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителям от этого будет намного больнее.

В российский прокат фильм выйдет 13 мая.

На фестивале SIFF в этом году представлены 92 полнометражных фильма и 126 короткометражек из 69 стран. Все конкурсные работы, включая СКАЖИ ЕЙ, будут доступны для зрителей в сервисе SIFF в формате VOD (видео-по-запросу). Пользователям нужен только стабильный высокоскоростной интернет.

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08.04.2021 Автор: Артур Чачелов