Башкортостан и «Союзмультфильм» откроют в республике анимационный технопарк

Киностудия «Созмультфильм» и министерство культуры Башкирии заключили меморандум о сотрудничестве. Его подписали министр культуры республики Амина Шафикова и директор «Собзмультфильма» Борис Машковцев.

Компания откроет в регионе анимационный технопарк с участием уфимских студий «Башкортостан» и «Муха», займется развитием профессионального образования в сфере анимации на базе одного из республиканских вузов, откроет центры франшизы «Союзмультклуб», а в 2021 году проведет фестиваль к 85-летию студии.

Борис Машковцев обратил внимание, что рост спроса на анимацию растет с каждым годом, и это требует технологических и кадровых ресурсов. «Мы считаем очень своевременным решение руководства Республики Башкортостан поддержать развитие анимационной индустрии в регионе и намерены всесторонне содействовать этому процессу», − заявил он.

Власти региона отметили, что подписание меморандума имеет большое значение для республики, так как она обладает большим потенциалом для развития анимационного кино. «У нас есть киностудия «Башкортостан», которая производит мультипликационные фильмы, также есть студия «Муха», которая участвует в различных международных проектах, − рассказала минимтр культуры Амина Шафикова.

В будущем технопарке «Союзмультфильм» планирует наладить производственную цепочку и содействовать в размещении заказов. Административное и технологическое функционирование объекта обеспечит правительство республики.

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20.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС