PREMIER приобрел эксклюзивные права на показ контента «Союзмультфильма»

Видеосервис PREMIER холдинга«Газпром-медиа» и киностудия «Союзмультфильм» подписали соглашение, которое предусматривает приобретение эксклюзивных цифровых прав на показ значительной части мультипликационных фильмов студии на платформе PREMIER. В пакет лицензионных соглашений входит 1145 фильмов, что составляет более 76% всей библиотеки «Союзмультфильма».

В рамках контракта PREMIER получил права на показ 961 мультфильма «Золотой коллекции» «Союзмультфильма» производства 1941-2003 годов, которые будут размещены на видеосервисе на эксклюзивной основе. Среди них такие культовые мультипликационные сборники как «Веселая карусель», «Простоквашино», «Ну, Погоди!», «Винни-Пух», «Маугли» и другие.

Также видеосервис получил лицензию на эксклюзивный показ новых выпусков анимационного киножурнала «Веселая карусель» 2015-2018 годов. Что касается неэксклюзивных прав, то они принадлежат PREMIER до конца сентября 2025 года.

Мультипликационные фильмы двух коллекций доступны всем подписчикам видеосервиса, начиная с 1 августа 2020 года. Кроме того, на сервисе появились 103 серии мультсериалов производства 2018-2020 годов: 30 серий популярного мультфильма «Простоквашино», 26 серий мультфильма «Монсики» о приключениях героев в мире эмоций, 36 серий познавательных мультфильмов для дошкольников «Пластилинки», а также 11 серий приключенческого мультсериала «Пиратская школа». Мультфильмы доступны жителям России и ряда стран СНГ – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

Анимационные фильмы студии «Союзмультфильм» позволят существенно расширить детскую библиотеку видеосервиса PREMIER, которая на сегодня насчитывает около 5,8 тысяч единиц детского контента. Из этого количества более 40% контента приходится на российских производителей. С учетом нового соглашения данный показатель вырастет до 50%.

«Для нас начало сотрудничества со студией означает новый этап развития, − признается генеральный директор видеосервиса PREMIER Иван Гродецкий. − «Союзмультфильм» – это легендарная компания с уникальной и богатейшей историей, узнаваемыми анимационными брендами, которые собирают миллионную аудиторию. Развивая «детское» предложение, мы делаем акцент на подборках мультфильмов для самых юных зрителей – от 0 до 6 лет. Появление контента студии на платформе, безусловно, привлечет внимание дошкольников и их семей – они увидят как лучшие образцы классической анимации из «Золотой коллекции», так и современную мультипликацию, будут следить за продолжениями историй своих любимых героев и найдут для себя новых. С момента своего создания PREMIER постоянно анализирует потребности аудитории, расширяет свою библиотеку, предлагает зрителям всех возрастов уникальный адресный контент, который им наиболее интересен. Мы заинтересованы в том, чтобы наша аудитория не только приходила к нам, но и оставалась с нами надолго. Такими совместными проектами мы инвестируем не просто в контент – мы инвестируем в доверительные и долгосрочные отношения с нашими зрителями».

«Наши легендарные мультфильмы теперь будут доступны в сети интернет на одном из самых популярных видеосервисов PREMIER, а это значит, что поклонникам отечественной анимации не нужно будет разыскивать полюбившиеся картины, перебирая множество ресурсов, – отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. − Это также важный шаг для нас в деле укрепления высокого статуса классических картин «Союзмультфильма», которые долгие годы бесконтрольно распространялись в сети. Наша «Золотая коллекция» достойна размещения на лучших ресурсах»

С июня этого года в профиле пользователей PREMIER появилась опция, где можно настраивать просмотр контента в зависимости от возраста ребенка (0+ и 12+). Возможности сервиса позволяют подписчикам создать один или несколько детских профилей, в каждом из которых предлагаются тематические подборки, персональные рекомендации, избранные мультфильмы, есть возможность отслеживания истории просмотров. Для дошкольников созданы специальные разделы именно с тем контентом, который интересен в этом возрасте – сказки, музыкальные истории, мультфильмы с образовательной тематикой, контент для семейного просмотра. В будущем количество тематических лент на видеосервисе существенно расширится, также появится аудиоконтент.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

03.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром-медиа