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«Союзмульфильм» снимет мультсериал совместно с индийской группой Toonz Entertaiment

В проект «Инопланетяне в моем рюкзаке» партнеры вложат $6 млн

«Союзмультфильм» объявил о новом совместном проекте с иностранными мультипликаторами. Российская киностудия вместе с крупной индийской анимационной группой Toonz Entertaiment запускает в производство мультсериал под названием «Инопланетяне в моем рюкзаке». Об этом сообщают «Ведомости». Стоимость проекта − $6 млн, которые партнеры вложат в течение двух лет.

В новом мультсериале запланировано 52 эпизода по 11 минут каждый. «Союзмультфильм» сделает 13 из них, остальные 39 − индийские партнеры. Работа над проектом начнется в конце этого года, первый эпизод будет представлен в 2021 году. Авторами мультфильма станут создатели франшизы «Пожарный Сэм».

Сам мультсериал сюжетно будет с сильной экологической составляющей. Он расскажет о приключениях экологически благополучной планеты, которые прибывают на Землю, чтобы помочь в озеленении нашего мира.

Toonz займется международной дистрибуцией проекта. «Союзмультфильм» будет представлять проект в России и СНГ.

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26.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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