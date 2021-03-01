Видеосервис ВГТРК «Смотрим» рассказал о крупных новинках марта

Платформа «Смотрим» в марте представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов. Среди них – продюсерская работа Стивена Спилберга, картины Андрея Кончаловского и Вернера Херцога, фильм Марианны Яровской из шорт-листа премии «Оскар». Все фильмы, как и весь контент платформы, зрители могут посмотреть бесплатно.

С февраля здесь же доступна картина КРЕСТЫ – первый российский документальный фильм, премьера которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix 1 января 2021 года. Лента рассказывает об одной из старейших тюрем, расположенной в центре Санкт-Петербурга. В ее стенах за почти 130-летнюю историю побывали тысячи людей, среди которых маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский и многие другие.

С 1 марта: ВСТРЕЧИ С ГОРБАЧЕВЫМ.

К юбилею Михаила Горбачева, на платформе состоится премьера фильма многократного обладателя престижных мировых премий и номинанта на премию «Оскар» Вернера Херцога. Знаменитый режиссер исследует биографию и политическую карьеру последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР. Он беседует с Горбачевым о прекращении холодной войны и объединении Германии, налаживании взаимоотношений с Западом и контроле Советским Союзом Восточной Европы.

С 5 марта: сериал «Ненависть». Эксклюзив.

Первым зарубежным эксклюзивным релизом платформы станет этот продюсерский проект Стивена Спилберга. Документальный шестисерийный сериал по сценарию обладателя «Оскара» Алекса Гибни исследует природу человеческой ненависти. Авторы задались вопросами, насколько часто наши эмоции даже самые сильные формируются под влиянием социума и как важно развивать сознательность, если мы хотим жить в справедливом и честном мире? Насколько далеко зашло их расследование – и расскажет «Ненависть».

С 9 марта: ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ. Эксклюзив.

Уникальная возможность оценить ленту режиссера Андрея Кончаловского, премьера которой состоялась на ММКФ-2020. Это еще одна попытка создать портрет русского человека после успеха его картины БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА. Главные герои – простые люди, которые живут в далеких уголках России и, встречая жизненные невзгоды, не падают духом и смотрят в будущее с неиссякаемым оптимизмом.

С 12 марта: ЖЕНЩИНЫ ГУЛАГА.

Картина Марианны Яровской, вошедшая в шорт-лист премии «Оскар» в 2019 году. Шесть уникальных и откровенных интервью с женщинами, пережившими сталинские репрессии 1930-х годов, никого не оставят равнодушным. Последние свидетели эпохи рассказывают свои истории – кто-то со слезами, кто-то с гневом. Но во всех них – разрушенные судьбы и важный период жизни нашей страны, который не должен быть забыт.

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01.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ВГТРК