«Снежная Королева: Зазеркалье» представит Россию на фестивале в Нью-Йорке

Мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ стал единственной российской картиной, которая поборется за главный приз американского кинофестиваля The Niagara Falls International Film Festival. Стоит отметить, что среди 60 фильмов, прошедших селекцию, представлено всего две анимационные картины. За звание лучшего наряду со российским мультфильмом будет бороться анимационный проект СЕРЖАНТ СТАББИ: АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ, выпущенный совместно пятью странами: Ирландией, Великобританией, Францией, Канадой и США.

«Для нас важно, чтобы каждый гость фестиваля в Ниагара-Фолс сумел найти в программе фильм, который придется ему по душе, − отметил официальный представитель NFIFF Джон Уайлдман. − Наполненный приключениями, юмором и жизненной мудростью фильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, безусловно, понравится как юным зрителям, так и их родителям».

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА − не только единственный российский фильм в программе этого года, но и первая лента из России, попавшая в конкурс смотра. Основные конкурсанты − фильмы из США или картины, выпущенные в копродукции Соединенных Штатов с другими странами.

«Еще 10 лет назад Россия практически не упоминалась в контексте мировой анимации. Каждая номинация в международном смотре помогает не только понять, насколько успешен отдельный проект, но и поставить новую точку на мультипликационной карте мира, − говорит генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин. − Каждый новый фестиваль не только помогает убедиться в качестве своего проекта, но и дает стимул уделять работе еще больше внимания, постоянно совершенствуясь. Мы рады, что наш мультфильм получает не только зрительское, но и профессионально признание».

Международный фестиваль анимационного кино в Ниагара-Фолс (штат Нью-Йорк, США) пройдет с 18 по 21 сентября. Помимо показов событие включает деловую программу.

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10.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Wizart