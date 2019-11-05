В Сочи пройдет международный кинофестиваль SIFFA

С 16 по 20 ноября в Сочи состоится IV Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии (IV Sochi International Film Festival & Awards (SIFFA). Помимо конкурсных показов в течение 5 дней в Сочи пройдут специальные открытые кинопоказы для жителей города, мастер-классы зарубежных и отечественных кинематографистов, а также творческие вечера с кинозвездами.

В этот раз оценивать фильмы конкурсных программ будут южнокорейский режиссер и сценарист Ким Ки Дук, актриса Мая Аймедова, президент Ramsgate International Film Festival Сильвия Болиоли, писатель, автор романа The Wicked Lord Byron Ричард Дикен, певица и музыкант Катя Семенова, режиссер Владимир Алеников, народная артистка Лариса Лужина, болгарский кинопродюсер и кинорежиссер Златина Филиппова, известный педагог по актерскому мастерству Питер Феррис, журналист Нина Ромодановская, кинокритик Ольга Шервуд.

На фестивале в этом году будет показано более 50 картин. В конкурс вошли 10 полнометражных, 12 короткометражных и 8 документальных фильмов. Среди них несколько дебютных работ, российские премьеры, а также картины заслуженных мэтров кинематографа. Показы нескольких фестивальных картин, включая фильм ОДНА ВОЙНА Веры Глаголевой и болгарскую ленту БЕГИ Матея Генчева, пройдут вне конкурса.

Открытие фестиваля состоится 16 ноября в отеле Radisson Blu Paradise. Киносмотр откроется премьерой картины ПЛЕННИЦА. Представит фильм голливудский режиссёр Мохи Кандур и исполнитель главной роли Андрей Чернышев.

В программе представлены три фильма, исследующих проблему холокоста – военно-историческая драма КАДИШ Константина Фама в основном конкурсе, ВОЗВРАЩЕНИЕ В БЕРЛИН Кэтрин Лурье и ШКОЛА ПАЛАЧЕЙ Алексея Китайцева и Эллы Тухарелли в конкурсе документальных фильмов. Неизвестным страницам российской истории посвящено масштабное художественное исследование истоков революции 1917 г. ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ признанного мастера Владимира Хотиненко, а также документальная лента НЕИЗВЕСТНЫЙ 1917 Галины Евтушенко и документальный дебют молодого канадского историка Джонатана Дюрана ПАМЯТЬ – ЭТО НАША РОДИНА, который по крупицам восстанавливает историю своей семьи, пережившей последствия пакта Молотова-Риббентропа о разделе Польши в 1939 г.

Традиционно в фокусе фестиваля находится и женская тема, и здесь необходимо отметить превосходную ленту ВДОХ-ВЫДОХ грузинского режиссера Дито Цинцадзе и филигранную работу исполнительницы главной роли грузинской актрисы Саломе Демурия (гран-при Шанхайского кинофестиваля, первый показ в России), в документальном конкурсе – это Я ТАК ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМА Анны Рудниковой и Светланы Печеных и ПОРОЧНОЕ НЕЗАЧАТИЕ Инны Денисовой, которые являют два противоположных образа современной героини. И безусловно, отдельного внимания заслуживает альманах ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ, представленный в виде пяти историй от режиссеров Оксаны Михеевой, Лики Ятковской, Антона Бильжо, Наташи Меркуловой и Анны Сарухановой, мировая премьера фестиваля этого года.

Фильмом закрытия станет послевоенная авторская драма ДЫЛДА Кантемира Балагова, выдвинутая на «Оскар» от России. Картину зрителям представит сам режиссер.

05.11.2019 Автор: Дмитрий Некрасов