Количество просмотров сериала «Содержанки» превысило 55 млн

Общее количество просмотров всех сезонов оригинального сериала START «Содержанки» с 7 марта 2019 по текущий день в подписке видеосервиса составило более 55 млн. Проект «Содержанки» — лидер по просмотрам на START. Перешагнуть отметку в 55 млн просмотров сериал смог благодаря запуску третьего сезона: за уикенд с 10 по 14 июня проект в подписке START посмотрели более 1,5 млн раз.

Первый сезон киносериала о гламурной московской жизни вышел на START в марте 2019 и всего за месяц увеличил количество подписчиков видеосервиса в три раза.

Юлия Миндубаева, генеральный директор START: «”Содержанки” — знаковый как для START, так и для всей индустрии проект. Благодаря «Содержанкам» широкая аудитория узнала о START, сервис занял нишу лидера в создании оригинального локального контента среди стриминговых сервисов в России. Сериал всегда находится в топ-5 проектов по объему привлечения новых подписчиков.

Для индустрии «Содержанки» — первый российский сериал премиального качества, снятый и показанный эксклюзивно на стриминговом сервисе. Проект запустил волну создания локальных ориджиналс, продемонстрировал новую степень свободы и откровенности в кадре. Проект не только окупился за счет подписки, но и стал приносить прибыль. Коммерческий успех проекта связан в большей степени с доходом от подписки, но важную роль в экономике сериала «Содержанки» играет и дистрибуция на зарубежных рынках».

Первый сезон сериала доступен подписчикам Amazon Prime Video в категории Amazon Originals and Exclusives, также два сезона «Содержанок» представлены на VOD-платформе Walter Presents, принадлежащей одному из центральных каналов Великобритании Channel 4 и предлагающей зрителям лучшие неанглоязычные сериалы мира.

В конце января START заключил соглашение с французским дистрибьютором Oble, который будет представлять права на формат и показ сериала по всему миру. В рамках сделки «Содержанок» покажут в Австралии и Новой Зеландии (платформа Walter Presents), а также в Южной Корее (медиахолдинг CJE&M).

16.06.2021 Автор: Виолетта Палий