Проекты «Союзмультфильма» покажут в Европе и Азии

Компания «Союзмультфильм» анонсировала несколько сделок во время международного онлайн-кинорынка в Торонто. Мультфильм «Теплая звезда» Анны Кузиной, отобранный в конкурс международного фестиваля анимации в Анси в секции молодых мастеров анимации, покажут во франкоговорящих странах Европы – в кинотеатрах и образовательных учреждениях Франции, Бельгии, Люксембурга и Швейцарии. Это история о птице, которая наводит порядок на небе и однажды случайно роняет звезду на землю, где ее находят дети. В этом году проект также завоевал приз на международном фестивале анимации в Хиросиме как лучший независимый анимационный фильм.

Права приобрела французская компания KMBO SRL. Она также покажет на этих территориях короткометражные проекты «Снежные зайчики», «Ночная сказка» и мультфильм «Варежка» из золотой коллекции «Союзмультфильма».

Авторская короткометражка Олеси Щукиной «Бельчонок и санки», призер Суздальского фестиваля анимации и международного анимационного смотра в Жироне, выйдет в ограниченный кинопрокат в Австрии.

«Два трамвая» Светланы Андриановой и «Виват, мушкетеры» Антона Дьякова покажут на международном фестивале детского кино в Тайване – права на фестивальные показы в кинотеатрах, а также не эксклюзивные телевизионные и цифровые права приобрела тайваньская компания «Da-win».

«Российская анимация – уникальное явление для всего мира, она формировалась во внерыночных условиях, что позволило развиться огромному количеству авторских стилей и школ, – считает председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – За всю историю только картины «Союзмультфильма» получили большое количество национальных и международных наград, и сейчас ежемесячно завоевывают фестивальные призы: только у «Теплой звезды» Анны Кузиной их уже несколько, включая награду престижного анимационного фестиваля в Хиросиме – и это очень важная тенденция, что именно отечественная авторская анимация, показывающая своеобразие и богатство таланта наших творцов, становится достоянием широкого зрителя».

«Кинорынки для нас – прежде всего деловая площадка для продвижения национального контента за рубежом, но мы каждый раз наблюдаем отклик не только на большие коммерческие проекты, но и интерес к авторскому кино из России – в том числе к авторской анимации, – отметила Евгения Маркова, генеральный директор «Роскино». – Приятно, что фестивальный и международный путь проектов «Союзмультфильма» не заканчивается в Анси и талантливые, атмосферные российские мультфильмы отправятся к детской аудитории за рубежом».

Международный фестиваль TIFF и крупнейший североамериканский кинорынок TIFF Industry в этом году проходят в смешанном формате (на площадке в Торонто и онлайн). «Роскино» организует виртуальный стенд при поддержке Министерства культуры РФ – на площадке представлены проекты двадцати семи российских компаний. Мероприятие продлится до 19 сентября 2020 г.

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17.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Роскино