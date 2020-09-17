Новости


Проекты «Союзмультфильма» покажут в Европе и Азии

Студия сообщила о сделках на онлайн-кинорынке в Торонто

Компания «Союзмультфильм» анонсировала несколько сделок во время международного онлайн-кинорынка в Торонто. Мультфильм «Теплая звезда» Анны Кузиной, отобранный в конкурс международного фестиваля анимации в Анси в секции молодых мастеров анимации, покажут во франкоговорящих странах Европы – в кинотеатрах и образовательных учреждениях Франции, Бельгии, Люксембурга и Швейцарии. Это история о птице, которая наводит порядок на небе и однажды случайно роняет звезду на землю, где ее находят дети. В этом году проект также завоевал приз на международном фестивале анимации в Хиросиме как лучший независимый анимационный фильм.

Права приобрела французская компания KMBO SRL. Она также покажет на этих территориях короткометражные проекты «Снежные зайчики», «Ночная сказка» и мультфильм «Варежка» из золотой коллекции «Союзмультфильма».

Авторская короткометражка Олеси Щукиной «Бельчонок и санки», призер Суздальского фестиваля анимации и международного анимационного смотра в Жироне, выйдет в ограниченный кинопрокат в Австрии.

«Два трамвая» Светланы Андриановой и «Виват, мушкетеры» Антона Дьякова покажут на международном фестивале детского кино в Тайване – права на фестивальные показы в кинотеатрах, а также не эксклюзивные телевизионные и цифровые права приобрела тайваньская компания «Da-win».

«Российская анимация – уникальное явление для всего мира, она формировалась во внерыночных условиях, что позволило развиться огромному количеству авторских стилей и школ, – считает председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – За всю историю только картины «Союзмультфильма» получили большое количество национальных и международных наград, и сейчас ежемесячно завоевывают фестивальные призы: только у «Теплой звезды» Анны Кузиной их уже несколько, включая награду престижного анимационного фестиваля в Хиросиме – и это очень важная тенденция, что именно отечественная авторская анимация, показывающая своеобразие и богатство таланта наших творцов, становится достоянием широкого зрителя».

«Кинорынки для нас – прежде всего деловая площадка для продвижения национального контента за рубежом, но мы каждый раз наблюдаем отклик не только на большие коммерческие проекты, но и интерес к авторскому кино из России – в том числе к авторской анимации, – отметила Евгения Маркова, генеральный директор «Роскино». – Приятно, что фестивальный и международный путь проектов «Союзмультфильма» не заканчивается в Анси и талантливые, атмосферные российские мультфильмы отправятся к детской аудитории за рубежом».

Международный фестиваль TIFF и крупнейший североамериканский кинорынок TIFF Industry в этом году проходят в смешанном формате (на площадке в Торонто и онлайн). «Роскино» организует виртуальный стенд при поддержке Министерства культуры РФ – на площадке представлены проекты двадцати семи российских компаний. Мероприятие продлится до 19 сентября 2020 г.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

17.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Роскино

Новости по теме:

«Роскино» запускает образовательный проект в сфере копродукции для российских продюсеров

«Роскино» представит российскую киноиндустрию на онлайн-кинорынке в Торонто

«Роскино» станет оператором государственной промокампании для возвращения зрителей в кинотеатры

«Роскино» представило российскую индустрию на Marché du Film

«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Marché du Film


Самое читаемое

Продолжаем публиковать независимые рейтинги профессионалов киноиндустрии

БК составил рейтинг главных российских актеров последних 10 лет

Подробнее
Она будет заниматься цифровыми активами холдинга

Софья Квашилава получила должность в холдинге «Газпром Медиа»

Подробнее
Но по итогу уикенда «Мулан» может вырваться вперед

Предварительная касса четверга: «Довод» вновь первый

Подробнее
О ее новом месте работы станет известно в понедельник

Софья Квашилава покидает пост директора по контенту Rambler Group

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 