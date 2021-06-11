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Александр Сокуров призвал отменить прокатные удостоверения

В минкультуры ответили, что ПУ необходимы для защиты граждан от нежелательного контента

Режиссер Александр Сокуров предложил отменить в России прокатные удостоверения. Об этом он сказал в интервью информационному агентству ТАСС. Нынешний порядок выдачи разрешительных документов режиссер считает цензурой. Ранее он неоднократно отправлял в Министерство культуры РФ официальные письма с просьбами отменить прокатные удостоверения.

По мнению режиссера, создатели кинокартин должны всего лишь информировать минкультуры о выходе того или иного фильма в прокат. Для регулирования российского кинопроката «вполне достаточно уголовного кодекса и Роскомнадзора». Сокуров назвал прокатные удостоверения «формой персональной, индивидуальной субъективной оценки чиновника, который защищает самого себя от формы, от содержания фильма, от ответственности».

В пресс-службе минкультуры уже успели отреагировать на призыв Народного артиста России. По мнению министерства, «отмена выдачи прокатных удостоверений может привести к бесконтрольному распространению нежелательного контента». Как известно, «прокатные удостоверения необходимы для защиты граждан от контента, главным образом пропагандирующего терроризм, экстремизм или порнографию». При этом, по мнению министерства, «соблюдение действующих законов, как и ответственность за их нарушение, должны происходить вне зависимости от получения прокатных удостоверений».

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11.06.2021 Автор: БК

Источник: ТАСС

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