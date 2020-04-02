Sony Pictures заполучила Майкла Бэя

Sony Pictures заключила контракт с Майклом Бэем и его продюсерской компанией Bay Films. Стороны подписали так называемую first-look deal − соглашение, по которому студия получает преимущественное право для участия в новых проектах режиссера и продюсера. Интересно, что сделка покрывает как кинопроекты, так и телефильмы и сериалы.

Бэй − достаточно успешный постановщик и продюсер. Его режиссерский дебют в полнометражном кино состоялся в 1995 году в проекте Sony ПЛОХИЕ ПАРНИ. Одной из самых успешных в карьере режиссера стала франшиза ТРАНСФОРМЕРЫ. Кроме того, Бэй был продюсером множества фильмов, в том числе перезагрузок ТЕХАССКОЙ РЕЗНИ БЕНЗОПИЛОЙ и ПЯТНИЦЫ 13, оригинального ТИХОГО МЕСТА, фильма БАМБЛБИ, сериала по фильму СУДНАЯ НОЧЬ, сериала «Черные паруса» и других.

Как режиссер Бэй недавно снял экшн-проект 6 UNDERGROUND для Netflix, а сейчас работает над проектом BLACK FIVE, чей сюжет держится в тайне, но, судя по утечкам, это кино будет рассказывать о бойцах элитного военного подразделения.

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02.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR