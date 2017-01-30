Sony спишет почти $1 млрд из-за падения прибылей киноподразделения

Японская Sony Corp. спишет около $1 млрд из-за пересмотра прогнозов рентабельности работы на рынке развлечений и, в частности, катастрофического падения продаж фильмов на домашних носителях. Сумма будет списана в отчетности за третий квартал 2016/17 финансового года, который по документам завершился 31 декабря. Основная часть убытков будет записана на счет нематериальных репутационных потерь подразделения Sony Pictures Entertainment (SPE). Полная финансовая отчетность Sony за третий квартал будет обнародована 2 февраля.

Киноподразделение компании – давний источник головной боли менеджемента Sony. Корпорация приобрела киностудию Columbia Pictures в 1989 году. С тех пор положение дел на рынке сильно изменилось. После появления информации о том, что SPE покидает ее давний руководитель Майкл Линтон, в некоторых СМИ прозвучали осторожные предположения, что японцы подумывают продать кинокомпанию. Однако представители корпорации не раз завляли, что уходить из этого бизнеса они не намерены и попытаются его оживить, активизировав инвестиции в качественный контент и оптимизировав затраты на него. В частности, финансовый директор Sony Кенитиро Ёсида заявил в ноябре, что для перемен «просто требуется время». Однако, «судя по результатам прошлого года и низким ожиданиям от пакета проектов компании в этом году» (такое мнение одного из аналитиков, работающих с Sony, приводит THR), времени на оздоровление может понадобиться больше, чем предполагалось.

А пока частично компенсировать потери Sony намерена за счет продажи акций медицинского веб-сервиса M3 Inc. Их покупателем выступит японское подразделение банка Goldman Sachs. Эти средства будут отражены в финансовой отчетности в четвертом квартале финансового года, который завершится 31 марта.

30.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com