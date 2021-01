«King's Man», «Морбиус», «Кролик Питер»: Голливуд переносит релизы в российском прокате

В российском графике релизов глобальные перестановки голливудских проектов. Первым сегодня свое слово сказал Disney, обнародовав новые даты для части проектов 20th Century Studios и Searchlight Pictures. Так, проект KING'S MAN: НАЧАЛО ушел на 19 августа, а мультфильм RON’S GONE WRONG − на 21 октября. Зато триллер NIGHTMARE ALLEY стал чуть ближе: вместо января 2022 года его выпустят 22 декабря 2021-го. На 23 сентября 2021 года компания заявила новинку пакета − биографическая драма THE EYES OF TAMMY FAYE.

Большие изменения у Sony. Во-первых, ближайший из голливудских проектов компании − новая версия ЗОЛУШКИ − не выйдет 11 февраля. Лента ушла на 15 июля. С 1 на 15 апреля передвинулась драма с Кевином Хартом FATHERHOOD. А вот куда более перспективная с точки зрения кассового потенциала в России семейная комедия КРОЛИК ПИТЕР 2 покинула апрель и перебралась на 3 июня. На 10 июня ушел студийный мультфильм VIVO. Заявленные ранее на этой дате ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ двигаются аж на 11 ноября.

Сразу три проекта 2021 года ушли на даты в 2022-м. Так, хоррор ESCAPE ROOM 2 (КЛАУСТРОФОБЫ 2) встал на 6 января, экранизация комиксов МОРБИУС ушла на 20 января, а экранизация компьютерной игры UNCHARTED − на 10 февраля.

Есть новости и у независимых компаний: 4 марта покинул релиз «Вольги» ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ − новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в одной из главных ролей. Новая дата проекта не сообщается.

27.01.2021 Автор: Артур Чачелов