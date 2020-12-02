Новости


Sony станет дистрибьютором фильмов «СТВ» вместо «Нашего кино»

А «Наше кино» сменит владельцев и формат

Продюсер Сергей Сельянов заключил соглашение в дистрибуционной компанией Sony Pictures Production & Releasing о выпуске в российский прокат фильмов компании «СТВ». Об этом сообщает «Коммерсантъ» и подтверждают участники сделки. Первым совместным релизом  продюсера и мейджора станет мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ 24 декабря, а следующим, 31 декабря − мультфильм КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ.

Ранее все проекты «СТВ» выпускала прокатная компания «Наше кино». Она принадлежала продюсерам Сергею Сельянову и Игорю Толстунову. Толстунов продал свои 50% акций продюсеру и закупщику Максиму Рогальскому, Сельянов сделал то же самое, оставив у себя 25% компании. Теперь «Наше кино» будет переформатировано в прокатчика приобретенных и привлеченных релизов иностранного и российского производства, включая фестивальное кино.

Сотрудничество с Sony позволит «СТВ» увеличить свои кассовые сборы на российском рынке. Условия партнерства стороны не раскрывают. «Нам будет полезно и удобно работать с Sony: это мировой бренд, благодаря наличию репертуара компания имеет серьезные позиции на рынке», − прокомментировал «Коммерсанту» сделку Сергей Сельянов. «Доля фильмов СТВ составляла 2–5% национального бокс-офиса, и наша задача − ее увеличить», − заявил глава SPPR Антон Сиренко. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

02.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

Новости по теме:

«Клаустрофобия» и «Наше Кино» заключили мировое соглашение

Дистрибьюторы подали к «Киномаксу» два иска на общую сумму более 84 млн рублей

Sony Pictures заполучила Майкла Бэя

Sony Pictures перенесла все большие релизы на 2021 год

Sony Pictures снова намеренно пропустит CinemaCon


Самое читаемое

«Искусственный интеллект» и «На острие» показали примерно одинаковый результат

Предварительная касса четверга: амбициозные новинки проиграли комедии «Непосредственно Каха»

Подробнее
К защите допущено 58 проектов

Минкультуры опубликовало список участников питчинга дебютантов

Подробнее
Проект продлили на второй и третий сезоны

Сериал «КиноПоиск HD» «Беспринципные» получит продолжение

Подробнее
Зрителей ждет множество свежих фильмов

Okko рассказал о новинках декабря

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 