Sony станет дистрибьютором фильмов «СТВ» вместо «Нашего кино»

Продюсер Сергей Сельянов заключил соглашение в дистрибуционной компанией Sony Pictures Production & Releasing о выпуске в российский прокат фильмов компании «СТВ». Об этом сообщает «Коммерсантъ» и подтверждают участники сделки. Первым совместным релизом продюсера и мейджора станет мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ 24 декабря, а следующим, 31 декабря − мультфильм КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ.

Ранее все проекты «СТВ» выпускала прокатная компания «Наше кино». Она принадлежала продюсерам Сергею Сельянову и Игорю Толстунову. Толстунов продал свои 50% акций продюсеру и закупщику Максиму Рогальскому, Сельянов сделал то же самое, оставив у себя 25% компании. Теперь «Наше кино» будет переформатировано в прокатчика приобретенных и привлеченных релизов иностранного и российского производства, включая фестивальное кино.

Сотрудничество с Sony позволит «СТВ» увеличить свои кассовые сборы на российском рынке. Условия партнерства стороны не раскрывают. «Нам будет полезно и удобно работать с Sony: это мировой бренд, благодаря наличию репертуара компания имеет серьезные позиции на рынке», − прокомментировал «Коммерсанту» сделку Сергей Сельянов. «Доля фильмов СТВ составляла 2–5% национального бокс-офиса, и наша задача − ее увеличить», − заявил глава SPPR Антон Сиренко.

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02.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ