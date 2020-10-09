Disney отправит мультфильм «Душа» в онлайн

Полнометражный анимационный проект студии Pixar ДУША, намеченный к выпуску в середине ноября 2020 года, не выйдет в кинотеатрах США. Студия Disney приняла решение отправить мультфильм на собственный онлайн-видеосервис Disney+. Там мультфильм появится 25 декабря. В тех странах, где Disney+ пока не работает, ДУША может выйти в кинотеатральный прокат.

Таким образом, мультфильм Pixar повторит путь, проделанный проектом МУЛАН в сентябре. Эта лента также ушла в онлайн, но далеко не на всех рынках. В России МУЛАН выходил в кинотеатральный прокат, а сервис Disney+ официально не доступен, и это косвенно подтверждает то, что мультфильм Pixar может выйти у нас в кинотеатрах. Однако выбранная декабрьская дата выхода проекта на Disney+ создает для российского офиса Disney некоторые трудности в вопросе того, когда выпускать картину у нас.

Как бы там ни было, в России с намеченной даты 19 ноября ДУШУ уже убрали, а новую пока не заявили.

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09.10.2020 Автор: Артур Чачелов