Фильм Алексея Козлова «Совесть» примет участие в основном конкурсе Шанхайского кинофестиваля

Фильм Алексея Козлова CОВЕСТЬ примет участие в основном конкурсе Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF), который пройдет в Китае с 11 по 20 июня. Таким образом, картина — единственный российский проект в конкурсной программе крупнейшего кинофестиваля в Китае.

Петроград, 20-е годы. Следователь и преподаватель права Борис Летуш бессилен перед окружающим его беззаконием. Недавнее убийство брата переполняет чашу его терпения, он намерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт с системой, игнорирующей право, приводит героя к необходимости самому нарушить закон, вступив в противоречие с собственной совестью.

Роли в фильме исполняют Владислав Комаров (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!), Александр Кононец («Знахарь», «Шторм»), Василий Щипицын (ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ), Наталья Свешникова (А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...), Анастасия Мельникова (ИДИОТ), Екатерина Решетникова (МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ)

Новый фильм Алексея Козлова СОВЕСТЬ снят в традициях авторского кино, над картиной режиссер и его команда работали более 2 лет.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

01.06.2021 Автор: Виолетта Палий