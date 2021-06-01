Новости


Фильм Алексея Козлова «Совесть» примет участие в основном конкурсе Шанхайского кинофестиваля

Это единственная российская картина в основной программе

Фильм Алексея Козлова CОВЕСТЬ примет участие в основном конкурсе Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF), который пройдет в Китае с 11 по 20 июня. Таким образом, картина — единственный российский проект в конкурсной программе крупнейшего кинофестиваля в Китае.

Петроград, 20-е годы. Следователь и преподаватель права Борис Летуш бессилен перед окружающим его беззаконием. Недавнее убийство брата переполняет чашу его терпения, он намерен любой ценой провести честное расследование. Конфликт с системой, игнорирующей право, приводит героя к необходимости самому нарушить закон, вступив в противоречие с собственной совестью.

Роли в фильме исполняют Владислав Комаров (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!), Александр Кононец («Знахарь», «Шторм»), Василий Щипицын (ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ), Наталья Свешникова (А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...), Анастасия Мельникова (ИДИОТ), Екатерина Решетникова (МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ)  

Новый фильм Алексея Козлова СОВЕСТЬ снят в традициях авторского кино, над картиной режиссер и его команда работали более 2 лет.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

01.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Самое читаемое

Производством займутся 1-2-3 Production и компания «Друг Друга»

Netflix анонсирует первый оригинальный российский драматический проект «Анна К»

Подробнее
«Тихое место 2» показало в выходные завидную наработку

Предварительная касса уикенда: «Форсаж 9» по-прежнему первый

Подробнее
Ранее онлайн-кинотеатр перенес IPO на неопределенный срок

Роман Абрамович и его бизнес-партнеры стали инвесторами IVI

Подробнее
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Иччи» уступает «Пугалу»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 