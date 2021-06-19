Российский фильм «Совесть» получил награды Шанхайского кинофестиваля

На завершившемся сегодня Шанхайском Международном кинофестиваля (SIFF) российский фильм СОВЕСТЬ получил сразу три награды. Один из призов, с формулировкой «за выдающиеся художественные достижения», получил режиссер Алексей Козлов. «Золотой Кубок» за лучший сценарий также отошел российской картине, была отмечена работа Алексея Козлова и Петра Смирнова. За лучшую операторскую работу в картине СОВЕСТЬ награду получил Вячеслав Тюрин.
Кроме фильма Алексея Козлова в основном конкурсе кинофестиваля в Шанхае принимала участие другая российская лента, драма Виталия Салтыкова ЧУВСТВОВАТЬ.
В параллельных программах Шанхайского смотра также было представлено несколько российских фильмов, среди них ОБЩАГА Романа Васьянова, ДОКТОР ЛИЗА Оксаны Карас, ТРОЕ Анны Меликян, СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР Ренаты Литвиновой, МАША Анастасии Пальчиковой, ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ Дмитрия Губарева, ДОЧЬ РЫБАКА Юлдус Бахтиозиной и другие.
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19.06.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: SIFF
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