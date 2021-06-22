Стивен Спилберг подписал контракт с Netflix

Amblin Partners, которую возглавляет Стивен Спилберг, и Netflix заключили многолетнее партнерство, в рамках которого компания будет ежегодно выпускать для стриминга не менее двух полнометражных фильмов в год. Это контракт не является эксклюзивным, и Amblin продолжит работать над проектами для Universal Pictures.
Это удивительное событие, потому что в 2019 году режиссер призывал Американскую киноакадемию запретить проектам Netflix претендовать на «Оскар». По мнению Спилберга, проекты, минующие кинотеатральный прокат, должны классифицироваться как телефильмы и претендовать только на премию «Эмми». Позже он отрицал негативное отношение к участию стриминга в оскаровской гонке.
В последние годы Netflix делает ставку на сотрудничество с крупными режиссерами, которые создавали фильмы для большого экрана. Специально для платформы поработали Спайк Ли (ПЯТЕРО ОДНОЙ КРОВИ), Мартин Скорсезе (ИРЛАНДЕЦ) и Дэвид Финчер (МАНК).
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22.06.2021 Автор: Виолетта Палий
Источник: Variety
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