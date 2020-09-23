В Фонде кино составили список рекомендованных к финансированию фильмов

Экспертный совет Фонда кино сформировал список проектов для рассмотрения Советом Фонда кино по результатам очной защиты иных организаций кинематографии, состоявшейся 8 сентября.

Сформированный Экспертным советом список проектов согласован с Минкультуры. В него попали 57 из 59 представленных на питчинге проектов. В перечень не попали ТРУ РАШЕН РОМАНС «ДК Интертеймент» и ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ! «Махорт Продакшн».

№ Организация кинематографии Название проекта 1 ООО «АБС» НАЧАЛО. ЛЕГЕНДА О САМБО 2 ООО «Ай Ди Продакшн» МАТЬ МОЕГО СЫНА 3 ООО «Анимационная студия РИМ» СЕРАФИМА 4 ООО «Биг Мама Продакшн» ОРЕЛ И РЕШКА 5 ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 7 ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» ФЕНОМЕН ДОУЭЛЯ 8 ООО «Ду Ит Бро Продакшн» ОБРАТНЫЙ КРОСС 9 ООО «Интерфест» ЛЕТЧИК ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН 10 ООО «Карго» МОЛОКО 11 ООО «КиноАтис» КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ ФРЕГАТ «ПОЛУНДРА» 12 ООО «Кинокомпания «АПРЕЛЬ» АЛЕШКА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ 13 ООО «Кинокомпания «Гейт» 1993 14 ООО Кинокомпания «Инвада Фильм» ЛИД-МАГНИТ 15 ООО «Кинокомпания 25-й Кадр» МЕДЕЯ 16 ООО «Кинокомпания Альянс» ПРИКОСНОВЕНИЕ 17 ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 18 ООО «Киностудия «Слово» НЕНОРМАЛЬНЫЙ 19 ООО Киностудия «СТРЕЛА» ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 20 ООО «Киностудия Соль» НЕВАЛЯШКИ 21 ООО «КиноЮГ» СЛУЧАЙ НА СОЮЗЕ-5 22 ООО «Компания «Новые люди» ПЕРВЫЙ ОСКАР 23 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» ИВАН ГРОЗНЫЙ 26 ООО «Лицензионные бренды» БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА ПИНОККИО КОТЫ ЭРМИТАЖА 27 ООО «МЕМ-МЕДИА» ПОГРЕБЕННЫЙ 28 ЗАО «Мотор фильм студия» СПАСИТЕ КОЛЮ! 29 ООО «НМГ Студия» БОТАН И СУПЕРБАБА 30 ООО «Нон-Cтоп Продакшн» ЧЕРНОБЫЛЬ 31 ООО «НОТА БЕНЕ ФИЛЬМ» ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ 32 ООО «Окапи продакшн» РЕТРОГРАДНЫЙ МЕРКУРИЙ 33 ООО «Пиманов и партнеры» ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 34 ООО «План 9» СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА 35 ООО «ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СЛОВО» ПИРОГОВ 36 ООО Продюсерская компания «Среда» ЖИХАРЬ 37 ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» ПОСЛЕДНИЕ ЧЕСТНЫЕ 38 ООО «ПРОФИТ» СЕРДЦЕ ПАРМЫ 39 ООО «Революция Фильм» ЛЮБОВНИЦЫ 2 40 ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ» БЕШЕНСТВО 41 ООО «Русское Возрождение» ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АД 42 ООО «САГа» ВОЗДУХ 43 ООО «Союзмультфильм» ФОРМУЛА ВОДЫ 44 ООО «ССБ Кино» ОДНА 45 ООО «Студия «28 Панфиловцев» ЛИТВЯК 46 ООО «СТУДИЯ «2-Б-2» ИНТЕРТЭЙНМЕНТ» АЛЕКСАНДР И НАПОЛЕОН 47 ООО «Студия АСДС» ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ 48 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ 49 ООО «Студия Свердловск» LOVE 50 ООО Студия творческих инициатив «Открытие» ТЫ УВОЛЕН 51 ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ» ТЕСТ НА СЧАСТЬЕ 52 ООО Телекомпания «Дикси-ТВ» ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ 53 ООО «Телесто-фильм» В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО 54 ООО «ТПО «РОК» ПАЛЬМИРА 55 ООО «Три А» КРАСНАЯ ШАПОЧКА. ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО ВОЛКОБОЯ 56 ООО «Фонд Девелопмента Рики» МОЙ ДОМОВОЙ 57 ООО «Форс Медиа» НЕВЕСТА: НАЧАЛО

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23.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Фонд кино