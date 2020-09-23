В Фонде кино составили список рекомендованных к финансированию фильмов

Экспертный совет Фонда кино сформировал список проектов для рассмотрения Советом Фонда кино по результатам очной защиты иных организаций кинематографии, состоявшейся 8 сентября.
Сформированный Экспертным советом список проектов согласован с Минкультуры. В него попали 57 из 59 представленных на питчинге проектов. В перечень не попали ТРУ РАШЕН РОМАНС «ДК Интертеймент» и ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ! «Махорт Продакшн».
|
№
|
Организация кинематографии
|
Название проекта
|
1
|
ООО «АБС»
|
НАЧАЛО. ЛЕГЕНДА О САМБО
|
2
|
ООО «Ай Ди Продакшн»
|
МАТЬ МОЕГО СЫНА
|
3
|
ООО «Анимационная студия РИМ»
|
СЕРАФИМА
|
4
|
ООО «Биг Мама Продакшн»
|
ОРЕЛ И РЕШКА
|
5
|
ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»
|
ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ
|
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА
|
7
|
ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
|
ФЕНОМЕН ДОУЭЛЯ
|
8
|
ООО «Ду Ит Бро Продакшн»
|
ОБРАТНЫЙ КРОСС
|
9
|
ООО «Интерфест»
|
ЛЕТЧИК
|
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН
|
10
|
ООО «Карго»
|
МОЛОКО
|
11
|
ООО «КиноАтис»
|
КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|
ФРЕГАТ «ПОЛУНДРА»
|
12
|
ООО «Кинокомпания «АПРЕЛЬ»
|
АЛЕШКА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ
|
13
|
ООО «Кинокомпания «Гейт»
|
1993
|
14
|
ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»
|
ЛИД-МАГНИТ
|
15
|
ООО «Кинокомпания 25-й Кадр»
|
МЕДЕЯ
|
16
|
ООО «Кинокомпания Альянс»
|
ПРИКОСНОВЕНИЕ
|
17
|
ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ»
|
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
|
18
|
ООО «Киностудия «Слово»
|
НЕНОРМАЛЬНЫЙ
|
19
|
ООО Киностудия «СТРЕЛА»
|
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
|
20
|
ООО «Киностудия Соль»
|
НЕВАЛЯШКИ
|
21
|
ООО «КиноЮГ»
|
СЛУЧАЙ НА СОЮЗЕ-5
|
22
|
ООО «Компания «Новые люди»
|
ПЕРВЫЙ ОСКАР
|
23
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|
ИВАН ГРОЗНЫЙ
|
26
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|
ПИНОККИО
|
КОТЫ ЭРМИТАЖА
|
27
|
ООО «МЕМ-МЕДИА»
|
ПОГРЕБЕННЫЙ
|
28
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
СПАСИТЕ КОЛЮ!
|
29
|
ООО «НМГ Студия»
|
БОТАН И СУПЕРБАБА
|
30
|
ООО «Нон-Cтоп Продакшн»
|
ЧЕРНОБЫЛЬ
|
31
|
ООО «НОТА БЕНЕ ФИЛЬМ»
|
ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ
|
32
|
ООО «Окапи продакшн»
|
РЕТРОГРАДНЫЙ МЕРКУРИЙ
|
33
|
ООО «Пиманов и партнеры»
|
ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|
34
|
ООО «План 9»
|
СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
|
САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА
|
35
|
ООО «ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СЛОВО»
|
ПИРОГОВ
|
36
|
ООО Продюсерская компания «Среда»
|
ЖИХАРЬ
|
37
|
ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»
|
ПОСЛЕДНИЕ ЧЕСТНЫЕ
|
38
|
ООО «ПРОФИТ»
|
СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|
39
|
ООО «Революция Фильм»
|
ЛЮБОВНИЦЫ 2
|
40
|
ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»
|
БЕШЕНСТВО
|
41
|
ООО «Русское Возрождение»
|
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АД
|
42
|
ООО «САГа»
|
ВОЗДУХ
|
43
|
ООО «Союзмультфильм»
|
ФОРМУЛА ВОДЫ
|
44
|
ООО «ССБ Кино»
|
ОДНА
|
45
|
ООО «Студия «28 Панфиловцев»
|
ЛИТВЯК
|
46
|
ООО «СТУДИЯ «2-Б-2» ИНТЕРТЭЙНМЕНТ»
|
АЛЕКСАНДР И НАПОЛЕОН
|
47
|
ООО «Студия АСДС»
|
ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
|
48
|
ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
|
ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ
|
49
|
ООО «Студия Свердловск»
|
LOVE
|
50
|
ООО Студия творческих инициатив «Открытие»
|
ТЫ УВОЛЕН
|
51
|
ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»
|
ТЕСТ НА СЧАСТЬЕ
|
52
|
ООО Телекомпания «Дикси-ТВ»
|
ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ
|
53
|
ООО «Телесто-фильм»
|
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
|
54
|
ООО «ТПО «РОК»
|
ПАЛЬМИРА
|
55
|
ООО «Три А»
|
КРАСНАЯ ШАПОЧКА. ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО ВОЛКОБОЯ
|
56
|
ООО «Фонд Девелопмента Рики»
|
МОЙ ДОМОВОЙ
|
57
|
ООО «Форс Медиа»
|
НЕВЕСТА: НАЧАЛО
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23.09.2020 Автор: Рая Башинская
Источник: Фонд кино
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