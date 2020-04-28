«Спутник» стал самым успешным стартом года на ivi

Онлайн-кинотеатр ivi подвел итоги первого уикенда показов отечественного космического триллера СПУТНИК, который вышел здесь 23 апреля в подписке. По сравению картинами, появившимися в подписке ivi за последний год, эту новинку посмотрело рекордное количество пользователей. Однако точная цифра не называется.

На ivi СПУТНИК за первые пять дней собрал в три раза больше зрителей, чем за тот же период сделали фантастический боевик КОМА и комедийная мелодрама МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ. Кроме того, количество просмотров СПУТНИКА в пять раз превышает показатели киноверсии анимационной классики Disney КОРОЛЬ ЛЕВ и АЛАДДИНА и в десять раз – число просмотров американского боевика ДЖОН УИК 3 за тот же период. Фильм Егора Абраменко также обогнал цифры фильмов МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, АКВАМЕН и ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ.

«Появление фильма СПУТНИК на ivi – крайне удачный опыт для нас: впервые кинотеатральный релиз сразу доступен для подписчиков, минуя кинотеатральный показ, − комментирует Олег Туманов, генеральный директор и основатель онлайн-кинотеатра ivi. − Мы полагаем, что такая практика будет распространяться, и это связано не столько с текущей эпидемиологической обстановкой, но и с новыми подходами и форматами по созданию и представлению киноконтента».

На столицу пришлось 24% всей аудитории фильма. Помимо Москвы, в топе городов по просмотрам СПУТНИКА на ivi − Санкт Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

Помимо СПУТНИКА, в апреле среди пользователей ivi были популярны и другие премьеры. Это проекты ВИРУС, ВПЕРЕД, «Коронавирус. Все, что нужно знать», АЛАДДИН, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ. В топ также вошли фильмы с сокращенным цифровым окном − БЛАДШОТ, ЭММА, ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. Среди многосерийных проектов лидерские позиции заняли мини-сериал с Риз Уизерспун «И повсюду тлеют пожары», бразильский сериал от HBO Latin America «Дело», а также «Ходячие мертвецы», «Триггер» и проверенные временем ситкомы «Друзья» и «Теория большого взрыва».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

28.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ivi