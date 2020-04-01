Космический триллер «Спутник» решено выпустить в онлайн-кинотеатрах, минуя прокат

Компании «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, а также «НМГ Студия» и СТС, совместно с Sony Pictures, приняли решение о выпуске фильма СПУТНИК в онлайн-прокат, минуя кинотеатры. Премьера картины состоится 23 апреля одновременно в онлайн-сервисе more.tv (входит в «Национальную Медиа Группу»), видеосервисе Wink («Ростелеком») и онлайн-кинотеатре ivi.

Ранее кинотеатральный релиз «Спутника» был запланирован на апрель. Решение выпускать картину в онлайне создатели связывают с введением карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, и рекомендацией кинотеатрам временно приостановить все показы. Гендиректор Sony Pictures Production & Releasing Антон Сиренко назвал решение «непростым» и объясняемым «нынешними беспрецедентными обстоятельствами». С ним согласились продюсеры картины.

«Для всех участников киноиндустрии сейчас не самое простое время, но самое главное − наш зритель, для которого мы снимаем кино, − говорит продюсер и исполнитель одной из ролей в фильме Федор Бондарчук. − СПУТНИК − один из самых интересных и зрелищных проектов наших компаний, поэтому с коллегами и партнерами мы приняли решение пойти по нестандартному пути: не переносить кинотеатральный релиз, а сделать премьеру сейчас в онлайн-кинотеатрах, чтобы его смогли посмотреть зрители по всей стране».

СПУТНИК изначально замышлялся как зрелищный аттракцион, рассчитанный на максимально широкую зрительскую аудиторию и кинотеатральный прокат, подтверждает Ольга Паскина − генеральный директор НМГ: «Мы уверены, что в текущих условиях именно благодаря онлайн-релизу фильм будет по достоинству оценен наибольшим количеством зрителей. Сегодня как никогда важны гибкость, скорость и нестандартные решения. Мы рады, что растущая с каждым днем зрелость онлайн рынка, а также готовность наших партнеров принимать смелые решения позволили нам найти правильную бизнес-модель и принять это решение в интересах зрителя».

«В нашем решении мало продуманной стратегии, − признается продюсер Александр Андрющенко. − Ситуация развивается стремительно, и мы просто не можем не отреагировать. СПУТНИК, безусловно, создавался для большого экрана. Но, что еще важнее, он создавался для зрителей, которые сегодня должны оставаться дома, а значит мы обязаны предоставить им возможность увидеть фильм, не рискуя здоровьем».

«Я рад, что у зрителя будет возможность увидеть наше кино, несмотря на обстоятельства, с которыми мы все столкнулись, − отмечает продюсер Илья Стюарт. − Это прекрасно, что наша индустрия готова находить решения и радовать публику новым контентом на онлайн-площадках. Мы верим, что у режиссера все же будет шанс личной беседы со зрителем на фестивальных показах картины, когда это снова будет безопасным для здоровья».

Выпуск фильма сразу в цифровом релизе, несмотря на его вынужденный характер, является важным прецедентом для всей индустрии и одновременно удивительной возможностью для онлайн-рынка продемонстрировать свои возможности, считает гендиректор more.tv Денис Горшков. Александр Косарим, директор по контентной политике «Ростелекома», назвал этот случай «очень важным экспериментом» и для студии, и для видеосервисов, и для рынка в целом. «Мы считаем, что этот первый и беспрецедентный в России случай откроет новые возможности как для создателей контента, так и для зрителей, − отметил генеральный директор и основатель онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов, − и мы рады, что ivi является важным участником этих изменений».

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01.04.2020 Автор: Артур Чачелов