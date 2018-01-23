Минкульт попросили перенести релиз «Смерть Сталина»

Министерство культуры и компания «Вольга» снова попали под пристальное внимание рынка и журналистов. Накануне ведомство Владимира Мединского устроило закрытый показ скандальной британской комедии СМЕРТЬ СТАЛИНА для общественных деятелей, представителей культуры и кинобизнеса, а также избранных политиков. Посмотревшие признали ленту оскорбительной, особенно в связи с фактом ее выхода накануне 75-летней годовщины Сталинградской битвы.

По информации РБК, на просмотре присутствовали режиссеры Никита Михалков и Сергей Мирошниченко, кинопродюсер Леонид Верещагин, зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, члены общественного совета Юрий Поляков и Павел Пожигайло и другие. По словам Пожигайло, на показе фильма в Минкультуре также присутствовали юристы, и они нашли в нем признаки нарушения российского законодательства.



«В ленте оскверняются наши исторические символы – советский гимн, ордена и медали, – цитирует Пожигайло РБК. – Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения».

Подобная реакция консервативной общественности была вполне ожидаема. Напомним, что тот же Павел Пожигайло был активным противником выпуска в прокат фильма Алексея Учителя МАТИЛЬДА.

Однако, шансов, что что-то помешает СМЕРТИ СТАЛИНА выйти в кинотеатрах в запланированное время, немного. По словам представителей «Вольги», у компании на руках уже есть оригинал прокатного удостоверения, выданный 17 января, и в нем датой начала проката указано 25 января. «Прокатное удостоверение не может быть выдано фильму, если в нем есть экстремистская пропаганда. Если оно все же выдано, значит, ленту уже отсматривали наши сотрудники и ничего не нашли», – прокомментировал ситуацию замминистра культуры Владимир Аристархов, курирующий деятельность общественного совета.

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23.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК