Star Media снимает сериал о Фаине Раневской

Международная компания Star Media приступила к съемкам 8-серийной драмы «Фаина», рассказывающей о жизни великой советской актрисы Фаины Раневской. Съемки сериала приурочены к 125-летию легендарной артистки, юбилей которой отмечается в августе 2021 года.

Режиссером ленты выступает Дмитрий Петрунь («Тест на беременность», «Спальный район», «Воскресенский», «Молчание», «Операция «Валькирия»). Проект реализуется по заказу «Первого канала» при поддержке Министерства культуры РФ.

На роль Фаины Георгиевны Раневской утверждена актриса Мариэтта Цигаль-Полищук («Крылья Империи», «Таинственная страсть»).

Съемки сериала «Фаина» продлятся до конца сентября и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и Таганроге, родном городе актрисы. Премьера проекта состоится на «Первом канале».

Фаина Георгиевна Раневская была неординарной личностью и поистине гениальной актрисой. О ее жизни до сих пор ходят легенды и слухи. Драмы, выпавшие на долю Фаины Георгиевны, наделили звезду советского театра и кино мудростью и тонким сарказмом, благодаря которым многие ее изречения стали крылатыми. Авторы сериала «Фаина» расскажут, какой была настоящая Раневская – за кулисами и вне камер…

Дмитрий Петрунь: «Фаина» – это история о человеческом выборе. Каждый день мы совершаем тот или иной выбор. Но как его сделать правильно, как не ошибиться, что влияет на этот выбор и что за ним стоит? Наш сериал покажет, как важно быть честным и по отношению к себе и по отношению к своим близким.

И, конечно же, это история о становлении великой актрисы. Судьба Фаины Георгиевны Раневской дает возможность мне как режиссеру окунутся в большой объём эмоций, в разные интересные ситуации, в разные времена. Действие нашего сериала начнет разворачиваться в начале прошлого века, затем мы пройдем через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну, времена застоя. И от этого масштаба работы я испытываю невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью».

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Какие чувства я испытываю, приступая к съемкам нашего сериала? Страх, страх и еще раз страх. С самого детства я очень любила Фаину Георгиевну Раневскую. Началось как у всех – с ее невероятных и таких запоминающихся персонажей в кино. Затем я прочитала книгу Алексея Щеглова и после этого уже стала целенаправленно искать информацию о ней в самых разных источниках.

Прочитала и посмотрела все, что можно и нельзя; восхищалась ее невероятным человеческим стержнем и добротой, сочетанием в ней совершенно не сочетаемых парадоксальных противоположностей. И задача воплотить на экране настоящую легенду – это катастрофический уровень ответственности.

Но мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле – глупо и пытаться на это претендовать. Это просто невозможно, ведь она была такая одна, уникальная и неповторимая, и таких как она больше не будет. Мы создаём историю и некий образ, основанный на нашем восприятии ее характера, жизни, ролей».

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

24.06.2021 Автор: Виолетта Палий