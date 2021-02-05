START рассказал о новинках февраля

В этом феврале на START продолжат выходить новые эпизоды третьего сезона сериала «Бывшие» (за первый уикенд его уже посмотрело более одного миллиона домохозяйств), финальные эпизоды сериала «Пассажиры», а также состоятся премьеры следующих проектов:

С 3 февраля: фильм ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.

31 декабря семеро друзей собираются в загородном доме, вечер полон сюрпризов. Комедия «Обратная связь» – сиквел успешной комедии ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. В продолжении истории о друзьях и их секретах вновь снялись все участники «Квартета И» − Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац и Александр Демидов, − а также актрисы Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова. Вышедшая в 2019 году «Громкая связь» стала одной из 18 адаптаций итальянской картины «Идеальные незнакомцы», а новая картина «Обратная связь» — единственным в мире оригинальным сиквелом этой истории.

С 8 февраля: короткометражный фильм «One mango please».

Фильм Надежды Михалковой, призер «Золотого орла − 2021». Главная героиня − тайка Нарак − приехала в Россию со своим мужем Сагдой, чтобы зарабатывать и помогать родственникам в Тайланде. Женщинам-тайкам найти работу в России намного легче, чем мужчинам-тайцам. Нарак работает няней, Сагда не работает, становится игроком и проигрывает все заработанные деньги. Нарак находит отдушину в ребенке. Несмотря на трудности перевода, Нарак делится своей культурой и тем, что ей дорого с маленьким человеком − единственным, кто ее слушает и слышит в чужом мегаполисе. Нарак по ошибке хоронит живого мужа. Череда произошедших в России событий заставляет Нарак задуматься о любви к мужу и о выборе жизненного пути. Судьба дает второй шанс Сагде изменить ход их истории.

С 11 февраля: короткометражный фильм «Ездок».

Проект Софьи Карпуниной и Клима Шипенко. История про бухгалтера Зиночку, которой нечем было хвастаться в женском коллективе и все сложнее проходить мимо зоомагазина, с витрины которого на нее смотрели котята, хомяки и морские свинки. Но однажды в ее жизни появились роликовые коньки, Зина сперва опешила, а потом-таки решилась добавить в свою жизнь драйва и кардинально сменить маршрут.

С 12 февраля: короткометражный фильм «Зарница».

Победитель конкурса «Быстрый START». Когда тебе 16, как выбрать между любовью и победой на самых важных школьных состязаниях? Ученице кадетского класса Алисе кажется, что нет ничего невозможного. Режиссер Алена Шевченко работала над крупными рекламными проектами (Adidas, TSUM, L’oreal, LG, Honor) и сняла два независимых коротких метра (What’s real и «Я скажу это первой»).

С 12 февраля: сериал «Грязный снег» (Tainted).

Жизнь старшеклассницы превращается в ночной кошмар после жестокого нападения ее знакомого. Боясь навлечь позор на свою семью, она хранит молчание и доверяет страшную тайну лишь близким подругам. Сила − в единстве. Четыре девушки решают бороться с несправедливостью и отомстить насильнику.

С 26 февраля: сериал «Война семей» (2 сезон).

В новом сезоне комедийного сериала о мужской дружбе и семейных ценностях семьи Мамонтовых и Ремнёвых ждет череда новых испытаний и разногласий. Миша (Александр Робак) после развода с Таней (Светлана Колпакова) начинает жить с 25-летней подругой дочери. Диме (Егор Бероев) предстоит сделать выбор между Леной (Арина Постникова) и бывшей женой Дашей (Ольга Медынич). Вадим (Арам Вардеванян) и Арина (Пелагея Невзорова) в новом сезоне пытаются жить самостоятельно, но оказывается, что молодые супруги по-разному видят семейную жизнь. Тем временем, мамы Вадима – Таня и Мария (Александра Флоринская) − становятся близкими подругами и начинают жить вместе в доме Марии.

С 27 февраля: сериал «Среди камней» (Darklands).

Молодой боец ММА, мечтающий сбежать из своего сурового района, попадает в опасный мир наркобанд и насилия, после того, как бесследно исчезает его брат.

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05.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: START