Онлайн-кинотеатр Start.ru ищет соинвестора

Продюсерская группа Yellow, Black & White (YBW) ищет соинвестора для онлайн-кинотеатра Start.ru, которым владеет компания. Об этом в интервью «Ъ» рассказал генеральный продюсер группы Эдуард Илоян.
По его словам, компания готовая расстаться с долей от 25% до 49%, не больше. «Конечно, мы понимали, что соинвестор понадобится, просто на начальном этапе не знали, что обещать. Сказать людям: дайте миллиард, мы будем регулярно делать классные сериалы и продавать это подписчикам, было бы неверно», - подчеркнул Илоян.
Он добавил, что общие вложения в развитие проекта на конец 2019 года составят 2,3–2,4 млрд рублей. С учетом возврата за два года работы чистые инвестиции на данный момент составляют 1,4–1,5 млрд рублей. На сегодняшний день у видеосервиса 300 тысяч подписчиков, которые в 174 странах мира используют подписку Start за 299 рублей в месяц.
При этом сегодня долей Start.ru в 26% сегодня владеет «Газпром-медиа». На вопрос, не предлагала ли YBW увеличить эту долю, Эдуард Илоян ответил: «Мы общаемся более чем с тремя игроками и рассчитываем в этом году достичь договоренностей».
Премьерный видеосервис Start.ru cтал доступен для подписки из любой точки мира в октябре 2017 года. На тот момент он стал одним из немногих российских онлайн-кинотеатров с собственным производством уникального контента на русском языке.
02.08.2019 Автор: Дмитрий Некрасов
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