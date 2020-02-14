Новости


У видеосервиса Start новый директор по маркетингу

Им стала Анастасия Бацуева

Анастасия Бацуева возглавила департамент маркетинга в видеосервисе START. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Бацуева будет отвечать за продвижение проектов видеосервиса, позиционирование бренда на рынке и рост клиентской базы сервиса. 

До START в качестве digital-директора Анастасия Бацуева участвовала в запуске телеканала «Супер». Ранее она возглавляла направление SMM и новых медиа в «Сбербанке», а также занималась интернет-продвижением телеканалов и продуктов «СТС Медиа».

В качестве маркетинг-директора Анастасия отвечала за маркетинговый запуск второго сезона сериала «Содержанки».

«Мы рады, что Анастасия присоединилась к команде START, − комментирует назначение Юлия Миндубаева, генеральный директор видеосервиса START. − Рынок отт-видеосервисов новый и динамичный, для развития платформ необходимы специалисты на стыке индустрий. Настя обладает уникальным миксом профессиональных навыков и опыта, как в digital-маркетинге, так и в запуске больших телевизионных проектов».

Видеосервис эксклюзивных онлайн-премьер START основан студией Yellow, Black and White. Пользователям всего мира он предлагает оригинальные сериалы и фильмы на русском языке. Все фильмы и сериалы на START доступны в любой точке мира без рекламы и дополнительных платежей, в качестве Full HD и 4K, на всех платформах, включая мобильные устройства и телевизоры Smart TV. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен   

14.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: START

Новости по теме:

«Мегафон» инвестировал в Start

Start подписал на эксклюзив Константина Богомолова

Онлайн-кинотеатр Start.ru ищет соинвестора

Основатели Yellow, Black & White открывают онлайн-кинотеатр

Yellow, Black & White инвестировал в свой онлайн-кинотеатр 1 млрд рублей


Самое читаемое

Кроме того, теперь это самая кассовая картина российского производства за все время проката

«Холоп» стал самым кассовым фильмом последних 10 лет

Подробнее
Другие новинки сильно отстают

Касса четверга: «Хищные птицы» уверенно победили

Подробнее
Это один из худших стартовых результатов для фильмов о супергероях от Warner Bros.

Американская касса: «Хищные птицы» получили только $33 млн

Подробнее
Пока продюсеры судятся между собой, претензии к РФГ появились у компании из Германии

Создатели «Тайны печати дракона» получили новый иск

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 