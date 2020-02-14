У видеосервиса Start новый директор по маркетингу

Анастасия Бацуева возглавила департамент маркетинга в видеосервисе START. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Бацуева будет отвечать за продвижение проектов видеосервиса, позиционирование бренда на рынке и рост клиентской базы сервиса.

До START в качестве digital-директора Анастасия Бацуева участвовала в запуске телеканала «Супер». Ранее она возглавляла направление SMM и новых медиа в «Сбербанке», а также занималась интернет-продвижением телеканалов и продуктов «СТС Медиа».

В качестве маркетинг-директора Анастасия отвечала за маркетинговый запуск второго сезона сериала «Содержанки».

«Мы рады, что Анастасия присоединилась к команде START, − комментирует назначение Юлия Миндубаева, генеральный директор видеосервиса START. − Рынок отт-видеосервисов новый и динамичный, для развития платформ необходимы специалисты на стыке индустрий. Настя обладает уникальным миксом профессиональных навыков и опыта, как в digital-маркетинге, так и в запуске больших телевизионных проектов».

Видеосервис эксклюзивных онлайн-премьер START основан студией Yellow, Black and White. Пользователям всего мира он предлагает оригинальные сериалы и фильмы на русском языке. Все фильмы и сериалы на START доступны в любой точке мира без рекламы и дополнительных платежей, в качестве Full HD и 4K, на всех платформах, включая мобильные устройства и телевизоры Smart TV.

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14.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: START