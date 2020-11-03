START рассказал о новинках ноября

В этом ноябре на START продолжат выходить премьерные эпизоды сериалов «Шерлок в России» (оригинальный проект START), «Новенький», «Гранд», «Тобол», «Внутри убийства», «Южный ветер», а также состоятся премьеры новых проектов.

С 4 ноября: «257 причин, чобы жить», 2 сезон, 13 серий.

Оригинальный проект START. В продолжении истории Женя Короткова, чье жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра, с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима. Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка не из робких. У нее есть ярко-желтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели, главное теперь – не оказаться снова втянутой в водоворот чужих проблем и бед, ведь Жене так хочется всем помочь!

С 16 ноября: немецкий сериал «Охотники за искусством» (Allmen).

Проект каталога Walter Presents. Дерзкие ограбления и роскошные интерьеры в захватывающем детективе по бестселлеру Мартина Сутера. Иоганн фон Альмен − джентльмен, вор и сыщик-любитель. Вместе с верным дворецким авантюрист ведёт поиски пропавших предметов искусства, за каждым из которых − своя опасная тайна.

С 17 ноября: фильм КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ.

Лирическая комедия с участием Евгения Цыганова и Яны Трояновой. Надя и Валя − две сестры. Надя − красивая и легкомысленная любительница тусовок, Валя − серьезная, умная, старшая сестра, привыкшая поучать всех вокруг. После очередного похода в ночной клуб, Надя привела домой Алексея, который оказался женат, но несчастлив в браке. Стервозная жена полностью контролировала всю его жизнь и каждый шаг. Сестры решили, что сначала они заполучат Алексея к себе, а потом? Впрочем, так далеко они еще не заглядывали.

С 23 ноября: фильм КОНФЕРЕНЦИЯ.

Новй фильм Ивана И. Твердовского. Октябрь 2002 года. Террористы захватили театральный центр на Дубровке. «Норд-Ост» унес жизни, а сотни выживших остались один на один с чудовищными воспоминаниями. Годы спустя Наталья собирает жертв трагедии на вечер памяти и реконструирует события трех дней захвата, чтобы искупить свою вину за ошибку, перечеркнувшую всю ее жизнь. Сумеет ли Наталья заслужить прощение собственной дочери?

С 23 ноября: бельгийский сериал «Код 37: Отдел секс-преступлений», 2 сезон.

Проект каталога Walter Presents. Главный инспектор Ханна Мэйс и ее команда продолжают сталкиваться с самыми грубыми и тревожными преступлениями на сексуальной почве, совершенными в городе Гент. Обладая твердой решимостью раскрыть каждое дело, Ханна также стремится найти виновника, который жестоко изнасиловал ее мать - преступление, свидетелем которого она стала в детстве.

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03.11.2020 Автор: Артур Чачелов